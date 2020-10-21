Как купить б/у авто в Украине по цене "евробляхи": топ иномарок от $550

Несмотря на то, что украинский рынок б/у авто довольно велик, наши автолюбители в большинстве его игнорируют и продолжают отдавать предпочтение машинам из Европы и США.

АвтоОбоз разобрался, сколько стоят наиболее популярные б/у модели Volkswagen, Ford, Renault, Skoda и Opel – именно они являются фаворитами среди украинцев, которые выбирают автомобиль на вторичном рынке за рубежом.

VW Golf

Компактный немецкий хэтчбек – один из лидеров по импорту в Украину из европейских стран. Причина – невероятная популярность во многих государствах ЕС. Но и в нашей стране на рынке подержанных машин много предложений, которые уже не требуют растаможки.

Самый доступный вариант, который удалось найти, – Volkswagen Golf 1998 года (второе поколение). За машину просят всего $550 (около 15,5 тыс. грн). Это сравнимая с авто из Европы сумма, но растаможка не нужна, ведь машина уже на украинских номерах. Тем не менее, условный "гость" из Германии или Чехии похвастается намного более приятным техническим состоянием.

В нашем же случае пробег составляет 400 000 км. Неизвестно, может ли машина ездить, ведь в объявлении говорится о необходимости ремонта двигателя и КПП. С другой стороны, отметка "не на ходу" не указана.

Ford Fusion

Хэтчбек среднего класса Ford Fosus почти так же популярен для пригона из ЕС, как и VW Golf. Но в случае покупки автомобиля из США абсолютным бестселлером является седан Ford Fusion. Нам эта модель намного лучше знакома как Mondeo.

Наиболее доступное предложение на ходу оценивают в $1150 (почти 33 тыс. грн). Автомобиль 1994 года выпуска с пробегом 320 000 км. Машина старая и выглядит уставшей. Транспортное средство требует определенного ремонта, продавец отмечает это в объявлении. Но можно ехать сразу после покупки.

Renault Megane

Французский хэтчбек среднего класса несколько проигрывает своим соперникам в практичности, но довольно надежен и хорошо выглядит в каждом поколении. К тому же, на европейском вторичном рынке очень большой выбор. С какой суммой можно подойти к этой модели в Украине?

Старый, но довольно симпатичный хэтчбек 1996 года предлагают за $2150 (61 тыс. грн) с пробегом 190 000 км. Есть экземпляры дешевле и новее, но они после ДТП и не на ходу.

Судя по фото, этот автомобиль в нормальном состоянии и не требует серьезного ремонта. Но при покупке б/у машины всегда нужно уделять пристальное внимание технической составляющей, чтобы не "попасть на деньги" в дальнейшем. Владелец установил ГБО, для многих покупателей это важный момент.

Skoda Octavia

Предложений по продаже чешского бестселлера в Украине очень много – модель невероятно популярна. Начать можно уже с $1800, при этом за авто 2017 года – но только в том случае, если вам нужна куча деталей, ведь автомобиль после ДТП с критическими повреждениями.

Рабочие варианты дороже – самый дешевый стоит $3100 (88 тыс. грн). Пробег равен 280 000 км. На фото б/у Skoda Octavia в хорошем состоянии. По заявлению продавца, фото соответствуют действительности. Машина оснащена бензиновым двигателем объемом 1,8 л в связке с механической КПП – все должно быть надежно.

Opel Astra

Opel Astra разных поколений является одной из наиболее доступных моделей не только на вторичном рынке Евросоюза. В Украине это одна из самых дешевых иномарок.

Есть вариант за $500, но машина после ДТП в откровенно плохом состоянии. Если искать экземпляр на ходу – можно потратить $900 (25,5 тыс. грн) за седан с пробегом 211 000 км. Автомобиль 1997 года, совсем не новый, но и просят за него немного.

Компактная машина требует некоторого ремонта, связанного с кузовными работами – необходимо что-то сделать с прогрессирующей коррозией, которая хорошо видна на фото. Но этот автомобиль ездит, двигатель и коробка передач работают.

Недавно OBOZREVATEL приводил подробную инструкцию по покупке подержанного автомобиля из США со всеми ценами. Это направление очень популярно среди украинцев, но существуют "подводные камни".