Внедорожники Land Rover отправятся на "Дакар"

Британские внедорожники возвращаются в знаменитый марафон "Дакар". В предстоящем в январе ралли-рейде по южноамериканскому бездорожью примут участие два Defender.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания Land Rover будет обеспечивать техническую поддержку новой команде Bahrain Raid Xtreme (BRX), для которой подготовили два новых Defender 110.

Компания Land Rover будет обеспечивать техническую поддержку новой команде Bahrain Raid Xtreme media.landrover.com

Команда BRX появилась в результате сотрудничества британской инжиниринговой компании Prodrive и государственного фонда благосостояния Бахрейна. В предстоящем 13-дневном марафоне команда BRX будет участвовать на двух прототипах класса T1 Hunter, за рулем которых будут раллийные легенды – 5-кратный чемпион WRC Себастьен Леб и двухкратный победитель "Дакара" Нани Рома.

Land Rover Defender 110 P400 для поддержки команды BRX media.landrover.com

"Прикрывать тылы" титулованным спортсменам будут два Defender 110 P400. Оба вездехода оснащены 3-литровой рядной "шестеркой" с 48-вольтным стартер-генератором и "автоматом" ZF. Реализовать потенциал "мягкого" гибрида поможет полноприводная трансмиссия, а комфорт на бездорожье обеспечит пневматическая подвеска.

Автомобиль также получил опционный набор Explorer Pack, в который вошли шноркель, раздвижная лестница, экспедиционный багажник на крыше, защитные накладки на колесные арки и дополнительные грузовые боксы на боковинах кузова.

Автомобиль получил опционный набор Explorer Pack media.landrover.com

Прототипы команды BRX созданы компанией Prodrive в соответствии с техническими требованиями класса Т1. Внешний вид багги Hunter разработан Иэном Кэллумом, бывшим шеф-дизайнером Jaguar. В основе конструкции лежит мощный каркас из высокопрочной стали, а кузовные панели изготовлены из карбонового волокна.

Внешний вид багги BRX Hunter разработан Иэном Кэллумом, бывшим шеф-дизайнером Jaguar media.landrover.com

В основе конструкции лежит мощный каркас из высокопрочной стали, а кузовные панели изготовлены из углепластика media.landrover.com

Багги оснащены 3,5-литровыми моторами V6 с двумя турбинами. Его отдача – 400 л.с. и 700 Нм. Вся эта мощь отправляется ко всем ведущим колесам через 6-ступенчатую секвентальную коробку передач. Объем топливного бака достигает 500 л

Салон раллийного BRX Hunter media.landrover.com

BRX Hunter оснащен 400-сильным бензиновым 3.5 V6 media.landrover.com

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Компания Land Rover имеет большой опыт участия в "Дакаре". В дебютном ралли-рейде в 1979 году победу одержал Ален Женестье на Range Rover. Спустя два года первым к финишу марафона приехал Рене Метж, также на Range Rover. В 1984 и 1987 году британские вездеходы заняли втрое место на подиуме "Дакара", а в 1983-м и 1988-м — третье.

Ален Женестье на Range Rover завоевал победу в самом первом марафоне "Париж-Дакар" в 1979 году media.landrover.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, внедорожник Land Rover Defender британцы выбрали "Автомобилем года", а модель Defender 90 совсем скоро прибудет в Украину.