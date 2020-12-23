Внедорожники Land Rover отправятся на 'Дакар'

Британские внедорожники возвращаются в знаменитый марафон "Дакар". В предстоящем в январе ралли-рейде по южноамериканскому бездорожью примут участие два Defender.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания Land Rover будет обеспечивать техническую поддержку новой команде Bahrain Raid Xtreme (BRX), для которой подготовили два новых Defender 110.

Команда BRX появилась в результате сотрудничества британской инжиниринговой компании Prodrive и государственного фонда благосостояния Бахрейна. В предстоящем 13-дневном марафоне команда BRX будет участвовать на двух прототипах класса T1 Hunter, за рулем которых будут раллийные легенды – 5-кратный чемпион WRC Себастьен Леб и двухкратный победитель "Дакара" Нани Рома.

"Прикрывать тылы" титулованным спортсменам будут два Defender 110 P400. Оба вездехода оснащены 3-литровой рядной "шестеркой" с 48-вольтным стартер-генератором и "автоматом" ZF. Реализовать потенциал "мягкого" гибрида поможет полноприводная трансмиссия, а комфорт на бездорожье обеспечит пневматическая подвеска.

Автомобиль также получил опционный набор Explorer Pack, в который вошли шноркель, раздвижная лестница, экспедиционный багажник на крыше, защитные накладки на колесные арки и дополнительные грузовые боксы на боковинах кузова.

Прототипы команды BRX созданы компанией Prodrive в соответствии с техническими требованиями класса Т1. Внешний вид багги Hunter разработан Иэном Кэллумом, бывшим шеф-дизайнером Jaguar. В основе конструкции лежит мощный каркас из высокопрочной стали, а кузовные панели изготовлены из карбонового волокна.

Багги оснащены 3,5-литровыми моторами V6 с двумя турбинами. Его отдача – 400 л.с. и 700 Нм. Вся эта мощь отправляется ко всем ведущим колесам через 6-ступенчатую секвентальную коробку передач. Объем топливного бака достигает 500 л

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Компания Land Rover имеет большой опыт участия в "Дакаре". В дебютном ралли-рейде в 1979 году победу одержал Ален Женестье на Range Rover. Спустя два года первым к финишу марафона приехал Рене Метж, также на Range Rover. В 1984 и 1987 году британские вездеходы заняли втрое место на подиуме "Дакара", а в 1983-м и 1988-м — третье.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, внедорожник Land Rover Defender британцы выбрали "Автомобилем года", а модель Defender 90 совсем скоро прибудет в Украину.