В Киеве состоится финальный этап NoMotors Drift Games

Финальный этап NoMotors Drift Games будет проходить 3-4 октября в Киеве.

Все любители скорости и мощных автомобилей приглашаются на заключительный этап соревнований по дрифту. В рамках соревнований посетителей ожидают красивые, близкие и дымные проезды от лучших пилотов Украины, открытый парад пилотов, фотосессии и многое другое.

3 октября отведен для тренировок и квалификаци, а 4 октября – день соревнований. В закрытом парке вы можете вблизи посмотреть на боевые автомобили, как работают механики, а так же пообщаться с пилотами.

Соревнования состоятся на площадке "Ukrainian Drift Innovations" по адресу: Киев, Софиевская Борщаговка, Малая Окружная, 10/1.

Билеты действуют 2 дня. Их можно приобрести по ссылке. Больше информации – на страницах NoMotors в Facebook, Instagram, а также на сайте.