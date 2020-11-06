В Киеве состоится фестиваль дрифта NoMotors Drift Fest
Впервые в Украине соревнования по дрифту пройдут в новом формате.
Новый проект NoMotors Drift Fest включает в себя 3 дисциплины:
• Solo – это дрифт одного пилота, который едет по судейскому заданию, а победителем станет тот, кто не прекращая занос, соберет максимально количество балов.
• Командный дрифт – это дрифт трех автомобилей одной команды, в котором пилоты выполняют судейское задание и получают за это балы.
• Классика – классическая турнирная сетка из ТОП 16 пилотов по результатам квалификации.
Теперь не важно, на сколько мощный автомобиль участника, важно то, как он им управляет.
Все любители скорости и мощных автомобилей приглашаются на необычные соревнования по дрифту. В рамках мероприятия посетителей ожидают красивые, близкие и дымные проезды от лучших пилотов Украины, открытый парад пилотов, фотосессии и многое другое.
Соревнования состоятся на площадке "Ukrainian Drift Innovations" по адресу: Киев, Софиевская Борщаговка, Малая Окружная, 10/1.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Киеве состоялся финальный этап NoMotors Drift Games.