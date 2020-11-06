Впервые в Украине соревнования по дрифту пройдут в новом формате.

Новый проект NoMotors Drift Fest включает в себя 3 дисциплины:

• Solo – это дрифт одного пилота, который едет по судейскому заданию, а победителем станет тот, кто не прекращая занос, соберет максимально количество балов.

• Командный дрифт – это дрифт трех автомобилей одной команды, в котором пилоты выполняют судейское задание и получают за это балы.

• Классика – классическая турнирная сетка из ТОП 16 пилотов по результатам квалификации.

Теперь не важно, на сколько мощный автомобиль участника, важно то, как он им управляет.

В Киеве состоится фестиваль дрифта NoMotors Drift Fest nomotors.ua

Все любители скорости и мощных автомобилей приглашаются на необычные соревнования по дрифту. В рамках мероприятия посетителей ожидают красивые, близкие и дымные проезды от лучших пилотов Украины, открытый парад пилотов, фотосессии и многое другое.

В Киеве состоится фестиваль дрифта NoMotors Drift Fest nomotors.ua

Соревнования состоятся на площадке "Ukrainian Drift Innovations" по адресу: Киев, Софиевская Борщаговка, Малая Окружная, 10/1.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Киеве состоялся финальный этап NoMotors Drift Games.