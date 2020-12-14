Семью Porsche 911 пополнила экстремальная версия GT3 Cup

Немецкая компания Porsche презентовала новое поколение болида Porsche 911 GT3 Cup, предназначенного для участия в кольцевых гонках.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка получила в свое распоряжение оппозитный 6-цилиндровый атмосферный мотор объемом 4 литра, мощностью 510 л.с. (+25 л.с.) и крутящим моментом 480 Нм (+10 Нм). Он работает в паре с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач.

Porsche 911 GT3 Cup получил новый передний бампер со сплиттером и огромное антикрыло с настраиваемым углом атаки. Все это позволило существенно увеличить прижимную силу.

Для лучшей стабильности на треке переднюю колею расширили до 1920 мм, а заднюю – до 1902 мм. Сзади установлена многорычажная конструкция, а спереди – подвеска на двойных поперечных рычагах от прежней гоночной модификации RSR. На смену гидроусилителю руля пришел электромеханический.

Двери, капот и антикрыло Porsche 911 GT3 Cup изготовлены из углепластика, стекла выполнены из поликарбоната, а крышка багажника – из алюминия.

Интерьер машины также серьезно переработан. В салоне появилось новое кресло пилота, которое можно регулировать по высоте. Штурвал из углепластика позаимствовали у модели 911 GT3 R. Вся необходимая пилоту информация выводится на прямоугольный цифровой дисплей диагональю 10,3 дюйма.

Стоимость Porsche 911 GT3 Cup нового поколения стартуют с 225 тысяч евро, а первые машины покупатели получат уже в феврале будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Porsche намерены использовать на моделях с ДВС метанол, а компания Peugeot поделилась первой информацией о своем гибридном болиде для гонок на выносливость FIA WEC.