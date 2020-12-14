Семью Porsche 911 пополнила экстремальная версия GT3 Cup

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Автоспорт
2,5 т.
Семью Porsche 911 пополнила экстремальная версия GT3 Cup

Немецкая компания Porsche презентовала новое поколение болида Porsche 911 GT3 Cup, предназначенного для участия в кольцевых гонках.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка получила в свое распоряжение оппозитный 6-цилиндровый атмосферный мотор объемом 4 литра, мощностью 510 л.с. (+25 л.с.) и крутящим моментом 480 Нм (+10 Нм). Он работает в паре с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач.

Porsche 911 GT3 Cup

Porsche 911 GT3 Cup получил новый передний бампер со сплиттером и огромное антикрыло с настраиваемым углом атаки. Все это позволило существенно увеличить прижимную силу.

Угол атаки заднего антикрыла можно настроить под конкретный трек
Porsche 911 GT3 Cup получил новый передний бампер со сплиттером

Для лучшей стабильности на треке переднюю колею расширили до 1920 мм, а заднюю – до 1902 мм. Сзади установлена многорычажная конструкция, а спереди – подвеска на двойных поперечных рычагах от прежней гоночной модификации RSR. На смену гидроусилителю руля пришел электромеханический.

Для лучшей стабильности на треке переднюю колею расширили до 1920 мм, а заднюю – до 1902 мм

Двери, капот и антикрыло Porsche 911 GT3 Cup изготовлены из углепластика, стекла выполнены из поликарбоната, а крышка багажника – из алюминия.

Porsche 911 GT3 Cup весит 1260 кг

Интерьер машины также серьезно переработан. В салоне появилось новое кресло пилота, которое можно регулировать по высоте. Штурвал из углепластика позаимствовали у модели 911 GT3 R. Вся необходимая пилоту информация выводится на прямоугольный цифровой дисплей диагональю 10,3 дюйма.

Салон Porsche 911 GT3 Cup полностью переработали

Стоимость Porsche 911 GT3 Cup нового поколения стартуют с 225 тысяч евро, а первые машины покупатели получат уже в феврале будущего года.

Стоимость Porsche 911 GT3 Cup нового поколения стартуют с 225 тысяч евро

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Porsche намерены использовать на моделях с ДВС метанол, а компания Peugeot поделилась первой информацией о своем гибридном болиде для гонок на выносливость FIA WEC.

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