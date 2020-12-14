Peugeot рассказал о 680-сильном гибридном болиде

Компания Peugeot официально представила технические характеристики гибридного гоночного болида для чемпионата мира по автогонкам на выносливость – FIA World Endurance Championship (WEC).

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль создан в рамках совместного проекта компаний Peugeot и Total.

Спортивное подразделение Peugeot Sport готовит новый болид для возвращения в престижную гоночную серию FIA WEC. Новинка получит в свое распоряжение 2,6-литровый 680-сильный бензиновый мотор V6 с двумя турбонагнетателями. В передней части будет находиться 272-сильный электромотор. Каждый двигатель будет отвечать за привод своей пары колес, а реализовать потенциал силового агрегата поможет секвентальная 7-ступенчатая коробка передач.

На скорости до 120 км/ч болид приводит в движение исключительно бензиновый мотор. Затем к нему присоединяется электродвигатель, но электроника ограничивает мощность ДВС на уровне 300 кВт (408 л.с.). Иными словами, по регламенту соревнований суммарная мощность болида не должна превышать 500 кВт (680 л.с.).

Когда аккумуляторная батарея отдаст всю свою энергию, система автоматически активирует ДВС и снимет ограничение по его мощности. Перед началом соревнований аккумуляторная батарея будет полностью заряжена от внешнего источника, а во время гонки энергией ее будет снабжать система рекуперации KERS.

По регламенту максимальная мощность ДВС может быть увеличена на три процента до 700 л.с. (515 кВт) в конце прямых участков гоночной трассы при условии, что батарея разряжена. Кроме того, гоночный автомобиль может работать в гибридном режиме на скорости ниже 120 км/ч на пит-лейн или если скорость на трассе ограничена 60 км/ч.

Тесты гоночного болида запланированы на конец будущего года, а на трассу чемпионата автомобиль выйдет в 2022 году.

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