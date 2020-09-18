Peugeot и Total создадут гиперкар для Ле-Мана

Peugeot и Total объединят усилия, чтобы подготовить к знаменитому 24-часовому марафону в Ле-Мана гоночный болид.

Об этом сообщает пресс-служба компании. В преддверии очередной гонки "24 часа Ле-Мана" компании Peugeot и Total официально объявили о запуске проекта по созданию болида в новом классе Le Mans Hypercar.

Новый регламент открывает очередную эру в королевском классе гонок на выносливость, неразрывно связанную с планами обеих компаний по электрификации.

Peugeot и Total создадут гиперкар новой категории LMH. Фото: media.peugeot-sport.com

"24 часа Ле-Мана – это святой Грааль автомобильного мира, – отмечает генеральный директор бренда Peugeot Жан-Филипп Импарато. – Это гонка, которая сама выбирает своего победителя. Для нас она связана не только с тремя победами, но и с бесчисленным количеством подвигов, восторгов и разочарований, а также плодотворным сотрудничеством с компанией Total, 25-летнюю годовщину которого мы отмечаем в этом году".

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Выбор категории LMH был обусловлен сразу несколькими факторами, одним из которых стала относительная свобода в области поиска аэродинамических решений. Это позволит при поддержке подразделения Peugeot Design интегрировать в новый болид ряд визуальных отличительных элементов бренда. Сотрудничество уже стартовало, и в ходе 24 часов Ле-Мана 2020 будут показаны первые наброски и представлены первые дизайн-концепты, учитывающие базовые требования класса – в частности, габаритные размеры.

Компания Peugeot совместно с Total уже приступила к разработке гибридного гиперкара. Он получит полный привод и будет развивать мощность 500 кВт (680 л.с.).

Новый гоночный болид получит 680-сильный гибридный силовой агрегат. Фото: media.peugeot-sport.com

После проведения исследований в области общей структуры, аэродинамических решений и архитектуры двигателя будет принято окончательное решение о концепции силовой электрической установки и системы гибридного привода. При этом на всех этапах к процессу разработки будут привлечены все технические отделы подразделения Peugeot Sport.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, руководитель Group PSA Карлос Таварес откроет 88-ю по счету гонку в Ле-Мане, которая будет проходить 19-20 сентября.