Honda Civic откроет чемпионат WTCR

Honda Civic Type R Limited Edition станет официальным автомобилем безопасности чемпионата WTCR 2020. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Новый Honda Civic Type R Limited Edition в этом году будет открывать сезон престижного международного чемпионата по кольцевым гонкам World Touring Car Cup (WTCR).

2021 Honda Civic Type R Limited Edition. Фото: hondanews.eu

Для автомобиля подготовили ярко-желтую ливрею, созданную бельгийским художником и дизайнером Жаном-Люком Вануфом. Первый этап чемпионата состоится на трассе "Зальцбургринг" в Австрии 12-13 сентября.

2021 Honda Civic Type R Limited Edition. Фото: hondanews.eu

"У компании Honda богатая история участия в кольцевых гонках FIA World Touring Car, поэтому мы очень рады приветствовать Honda в качестве нового официального автомобиля безопасности в виде Civic Type R Limited Edition, – комментирует Франсуа Рибейро, промоутер WTCR. – Возможность иметь такую знаковую модель, как Civic Type R, в качестве официального автомобиля безопасности, с ее превосходными характеристиками, спортивными и динамическими качествами, а также доступностью для покупателей, – в полной мере соответствует философии нашего чемпионата".

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2021 Honda Civic Type R Limited Edition. Фото: hondanews.eu

Напомним, что дебют новинки состоялся в феврале в штаб-квартире компании JAS Motorsport в Милане, которая является давним партнером Honda в мире автоспорта. 2020 Civic Type R Limited Edition является особой версией модели, предназначенной для использования на гоночных треках.

От своих собратьев новинка отличается иными бамперами, специальной тормозной системой с плавающими тормозными дисками, спартанский интерьер, 20-дюймовые кованные легкосплавные диски от BBS и спортивная резина Michelin Pilot Sport Cup 2. В отличие от версии Type R GT новинка стала легче на 47 кг.

2021 Honda Civic Type R Limited Edition. Фото: hondanews.eu

Под капотом европейской версии Type R Limited Edition располагается 2-литровый турбированный мотор VTEC, развивающий мощность 320 л.с. и 400 Нм крутящего момента. А для американских покупателей мотор немного дефорсировали.

2021 Honda Civic Type R Limited Edition. Фото: hondanews.eu

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, официальным автомобилем безопасности чемпионата Формулы-1 станет купе Mercedes-AMG.