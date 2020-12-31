Гонщика F1 Льюиса Хэмилтона посвятили в рыцари

Гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон получил почетный титул рыцаря Британской империи.

Об этом сообщает Daily Mail. Семикратный победитель чемпионата Формулы-1 Льюис Хэмилтон стал четвертым британским гонщиком, удостоенным почетного титула. Ранее в рыцари были посвящены такие известные пилоты, как сэр Джек Брэбэм, сэр Стирлинг Мосс и сэр Джеки Стюарт.

Ранее Хэмилтон второй раз в своей карьере стал победителем в номинации "Персона года" по версии BBC Sport. Кроме того, Льюис возглавил список лучших пилотов года, составленный в ходе тайного голосования руководителями команд "Королевских гонок".

Напомним, что по итогам закончившегося чемпионата 2020, Льюису удалось повторить достижение Михаэля Шумахера и в седьмой раз одержать победу в сезоне Ф1. Кроме того, в этом году он также смог установить новые рекорды, выиграв 95 гонок и заняв 98 поул-позиций на старте.

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