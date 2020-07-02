Формула 1 2020: Mercedes-AMG презентовал официальные автомобили сезона

Открывать первый этап, который пройдет на австрийской трассе Шпильберг, будет обновленный суперкар Mercedes-AMG GT R.

Несмотря на тотальную истерию по поводу коронавируса, престижный чемпионат мира по кольцевым гонка Формула-1 начинает гоночный сезон. Официальный автомобиль безопасности получил новую ливрею, посвященную борьбе с расизмом и дискриминацией, еще одному тренду нынешнего года.

2021 Mercedes-AMG GT R и Mercedes-AMG C 63 S Estate. Фото: media.daimler.com

Купе оснащено мощным 4-литровым V8 с двумя турбинами, который развивает 585 л.с. В паре с ним работает автоматическая 9-ступенчатая коробка передач, расположенная в блоке с задним дифференциалом.

2021 Mercedes-AMG GT R. Фото: media.daimler.com

В соответствии с предназначением, автомобиль оснащен дополнительной светотехникой и специальным оборудованием. Кроме того, спорткар оснащен пакетом AMG Track Package, включающим каркас безопасности и эффективную тормозную систему с карбоно-керамическими тормозными дисками. Максимальная скорость купе достигает 318 км/ч, а на разгон до первой "сотни" ему требуется всего 3,6 секунды.

2021 Mercedes-AMG GT R. Фото: media.daimler.com

Помимо автомобиля безопасности, компания Mercedes-AMG подготовила для нового сезона автомобиль для оказания медицинской помощи на базе универсала C 63 S Estate.

2021 Mercedes-AMG C 63 S Estate. Фото: media.daimler.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz пополнила семейство E-Class мощными версиями.