Босс Groupe PSA даст старт 24-часового марафона в Ле Мане

Руководитель концерна Groupe PSA Карлос Таварес даст старт 24-часового марафона в Ле Мане, который пройдет в этом году 19-20 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба концерна. Председатель правления Groupe PSA, "Человек года 2020" в автоиндустрии по версии World Car Awards, крупный игрок в автомобильной промышленности и страстный гонщик-любитель, Карлос Таварес, станет стартером гонки "24 часа Ле-Мана". Таким образом он обозначит возвращение бренда Peugeot в величайшую гонку на выносливость в 2022 году.

"Карлос Таварес будет стартовать в гонке "24 часа Ле-Мана-2020", чем подчеркивает прочные связи и единство между нашей гонкой и автомобильной промышленностью. Для автопроизводителей "24 часа Ле-Мана" является выдающимся испытательным полигоном и центром внимания мировой арены. Peugeot трижды побеждал в Ле-Мане благодаря впечатляющим автомобилям 905 и 908, а также имеет отличный рекорд на 24 часах Ле-Мана и многообещающее будущее. Я благодарен Карлосу Таваресу за то, что он принял наше приглашение стать стартером гонки в этом году, которая будет посвящена единству автомобильной промышленности и автоспорта", – комментирует Пьер Фийон, президент Автомобильного клуба de l’Ouest.

"Для меня большая честь быть стартером 24 часов Ле-Мана 2020 года. Как вы знаете, я увлекаюсь автоспортом, я влюблен в автомобильную сферу, и я увлечен новыми передовыми технологиями, и 24 часа Ле-Мана объединяют в себе все три мои страсти. Peugeot скоро снова будет участвовать в гонках, и как участник этого заезда я хотел бы обратить внимание на тот факт, что Peugeot вернется в гонку на выносливость в 2022 году, за этим проектом стоит вся компания. Peugeot трижды выигрывал с двумя разными автомобилями и с разными технологиями. И теперь мы стремимся к победе благодаря новым гибридными технологиями. Я хотел бы поблагодарить Automobile Club de l'Ouest за предоставленную мне привилегию стать стартером величайшей гонки. Также я хотел бы поблагодарить все команды, которые будут соревноваться, и всех, кто вносит свой вклад в организацию этого мероприятия, особенно в эти непростые времена", – рассказывает Карлос Таварес.

Гонка "24 часа Ле-Мана 2020" пройдет с 19 по 20 сентября в закрытом формате и со строгим соблюдение правил безопасности.

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