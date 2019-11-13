Авто перевернулось 15 раз: на гонках под Харьковом произошло ЧП. Жуткое видео

На Харьковщине в Черкасской Лозовой на финале чемпионата Украины по автомобильному кроссу и соревнований по кантри-кроссу произошла авария. Во время заезда водитель авто "Honda Civic" не справилась с управлением, и машина перевернулась 15 раз.

Видео ДТП сняли очевидцы и опубликовали в социальных сетях (чтобы посмотреть, доскрольте страницу до конца).

За рулем авто была Юлия Гриценко, которую после аварии сразу госпитализировали. Она получила несколько ударов, однако сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Коллаж

После аварии гонку остановили. Спасатели вытащили Юлию из машины и оказали первую необходимую помощь. Девушка не получила серьезных травм, потому что придерживалась всех правил безопасности и сориентировалась в экстремальной ситуации.

Для Гриценко подобная гонка была первой в карьере. Она удачно начала соревнования, но на самом сложном участке трассы девушка не смогла справиться с управлением. По словам Гриценко, авто стало скользить, и после удара об бруствер перевернулось. Девушка заявила, что вскоре планирует снова начать тренироваться для участия в следующих соревнованиях.

Юлия Гриценко objectiv

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