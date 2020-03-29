Воровали дизайн: в сети сравнили авто СССР и Запада

Дизайн многих советских автомобилей был "сплагиачен" с западных моделей.
Соответствующие фото опубликовали пользователи сети, показав очевидное сходство популярных авто, выпущенных при СССР, с их более ранними "прототипами".
Отметим, часть советских легковых автомобилей производилась по лицензии Ford.
ЗИЛ-115. Иллюстрация
Так, первый массовый советский автомобиль – 5-местный ГАЗ А, выпускаемый в 1932-1936 годах, – производился по лицензии. Техническая документация на него, а также станки для его производства в 1929 году советским правительством были куплены у американской компании Ford Motor Company.
ГАЗ А практически полностью копировал автомобиль Ford Model A Standard Phaeton.
В то же время экспериментальный автомобиль, который в 1933 году в количестве 6 шт. вручную собрали на ленинградском заводе "Красный путиловец", должен был стать советским вариантом представительских "бьюиков".
В данном случае покупать лицензию не собирались, а просто скопировали чужую разработку.
Ранее OBOZREVATEL писал, сколько стоили бы автомобили СССР на нынешние деньги. К примеру, ЗАЗ-968 обошелся бы в $16 000.
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