Авто порвало в клочья: фото и видео жуткого ДТП в Трускавце

В Трускавце Львовской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли двое человек, еще двое были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба пролиции в Львовской области.

Так, водитель автомобиля "Ауди А8", 31-летний местный житель, выехал на правую обочину, где и влетел в дерево. От полученных травм он скончался на месте. Его пассажир умер уже в больнице.

Двух других пассажиров, местных жителей возрастом 40 и 18 лет, госпитализировали с телесными повреждениями.

Полиция Львовской области

Полиция Львовской области

Пользователи в соцсети назвали имена погибших: Олег Краснопольский и Олег Райс. Отмечают, что, скорее всего, они были из Борислава.

"Это просто ужас какой-то", - пишут местные жители.

Как сообщал "Обозреватель", в Запорожье утром 31 января в Заводском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором четверо человек получили травмы.