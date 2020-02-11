Весна начнется со Skoda Karoq! Компания "Еврокар" предлагает лучшее ценовое предложение для кроссовера – от 596055 грн.*

Об этом сообщает пресс-служба компании. Skoda Karoq – это современный аутентичный дизайн, комфорт, безопасность и простор. Кроссовер задает новые тренды удобного передвижения по городу, так и за его пределами, благодаря своей маневренности, точности управления и экономичности.

Цены на Skoda Karoq существенно снижены skoda-auto.ua

Клиентам доступны 3 комплектации Karoq: Ambition, Style, Scout. Линейка дизельных и бензиновых двигателей предлагает объем 1.4 TSI, 1.6 TDI и 2.0 TDI литра, которые работают в паре с 6-ступенчатой МКП, 7-ступенчатой DSG или автоматической 8-ступенчатой коробкой передач. Karoq доступен как с моноприводом, так и в полноприводной версии.

Для Skoda Karoq предлагается широкая гамма силовых агрегатов skoda-auto.ua

Стартовая цена Skoda Karoq в комплектации Ambition с двигателем 1.6 TDI (116 л.с.) и 6-ступенчатой МКП стартует с отметки 596055 грн. За модель в комплектации Ambition с мотором 1.4 TSI (150 л.с.) и 8-ступенчатой АКП просят от 598394 грн.*

* Рекомендованная розничная цена дана по состоянию на 10.02.2020 г.

Первое, на что обращаешь внимание в салоне – это качественная отделка, информативная цифровая приборная панель, 9,2-дюймовый сенсорный дисплей, комфортные сидения, удобный многофункциональный руль, большое пространство для водителя и пассажиров.

Skoda Karoq первым среди моделей марки получил цифровую приборную шкалу skoda-auto.ua

А множество решений Simply Clever призваны сделать ежедневное использование автомобиля еще проще и приятнее.

Индивидуальные задние сиденья можно складывать как частично, так и полностью skoda-auto.ua

Karoq имеет рекордный для своего класса багажник объемом 521 л, который можно увеличить до 1630 л при сложенных спинках задних сидений. При использовании системы VarioFlex, которая позволяет полностью извлечь задние сидения, – до 1810 л.

Karoq имеет рекордный для своего класса багажник объем которого варьируется в диапазоне от 521 до 1810 л skoda-auto.ua

Важным конкурентным преимуществом Karoq являются современные системы помощи водителю и широкие возможности сетевого подключения, которые позволяют всегда оставаться онлайн и даже раздавать интернет пассажирам.

Для Karoq предлагается несколько вариантов мультимедийной системы skoda-auto.ua

Для Karoq доступны лучшие электронные технологии: система автоматического переключения фар, распознавание дорожных знаков, удержание автомобиля в полосе движения, система контроля усталости Driver Alert, помощник парковки, приложение MySKODA, которое предлагает советы по эксплуатации автомобиля и сохраняет историю технических осмотров.

Приложение Skoda OneApp обеспечивает водителя полной информацией о поездке skoda-auto.ua

В Karoq реализована возможность интеграции автомобиля и мобильного устройства при помощи Smart Link, а также приложение Skoda OneApp, которое дает водителю полную информацию о поездке, расходе топлива, ускорении и нагрузке во время движения и многое другое.

Цена на Skoda Karoq стартует с отметки 596055 грн skoda-auto.ua

Больше информации о модели можно найти на сайте ООО "Еврокар".

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Skoda представила новый кроссовер.

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