"Skoda Start": как выгодно купить Skoda Octavia

Компания "Еврокар" совместно с "Укргазбанком" разработала кредитную программу "SKODA START".

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новая кредитная программа от компании "Еврокар" позволяет приобрести новую Skoda Octavia A8 быстро и финансово выгодно. При оформлении кредита на новинку клиентам предлагается специальная цена.

Новая Skoda Octavia A8. Фото: skoda-auto.ua

Сегодня Skoda Octavia A8 доступна с двигателем 1.4 TSI и 1.5 TSI, которые могут работать в паре с механической 6-ступенчатой или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Четвертое поколение бестселлера значительно выделяется среди конкурентов своим эмоциональным и динамичным внешним видом. Залогом успеха модели остается неизменный стандарт качества, инновационные инженерные решения, в том числе цифровые разработки. Octavia А8 может быть оснащена матричной диодной оптикой, трехзонным климат-контролем, электроприводом фаркопа и впервые может проецировать показания спидометра или данные навигации на лобовое стекло.

Новая Skoda Octavia A8. Фото: skoda-auto.ua

Автомобили марки Skoda – лидеры на автомобильном рынке Украины. Грамотная ценовая политика, совершенная дилерская сеть, широкие финансовые инструменты, а также программа лояльности – это то, что позволяет бренду оставаться в лидерах потребительских предпочтений. Приглашаем вас посетить дилерский центр и выбрать выгодные для вас условия кредитования для покупки Skoda Octavia A8.

Новая Skoda Octavia A8. Фото: skoda-auto.ua

Подробнее ознакомиться с условиями кредитования можно на сайте или у официальных дилеров Skoda в Украине.

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