Skoda Octavia предлагается в Украине по привлекательной цене

Для модели Skoda Octavia подготовили весеннее акционное предложение – стоимость бестселлера стартует с отметки 424 000 грн*

Один из самых популярных автомобилей в Украине – Skoda Octavia – стал еще более привлекательным для покупки: на ограниченное количество автомобилей действует специальная цена. Создайте весеннее настроение вместе с новой Skoda Octavia!й

Skoda Octavia skoda-auto.ua

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Из года в год Octavia воплощает эмоциональную силу и потенциал бренда. Свой лидерский статус модель подтверждает благодаря премиальному качеству и разумной цене. Успех модели позволил ей уверенно закрепиться в числе первых в рейтинге продаж новых автомобилей, а в декабре прошлого года стать самым продаваемым автомобилем в своем классе с долей рынка 70%.

Skoda Octavia skoda-auto.ua

Octavia не раз становилась обладателем престижных наград, таких как: "Автомобиль года 2018 в Украине" по версии пользователей, "Автомобиль на каждый день" по версии AUTO RIA (2018), "Лучший автомобиль 2017 года" по версии немецкого журнала "Auto, Motor und Sport", "Автомобиль года 2014 в Украине" в национальном рейтинге и др.

Стартовая цена для Skoda Octavia в комплектации Active с двигателем 1,6 MPI мощностью 80 кВт составляет 424 000 грн*. Цена на бензиновый турбомотор 1,4 TSI мощностью 110 кВт с 6-ступенчатой коробкой передач в комплектации Ambition варьируется от 489 232 грн*.

Skoda Octavia skoda-auto.ua

Сегодня Octavia – это органичный элемент активной городской жизни и друг вашей семьи. Этот автомобиль выбирают за безупречные технические характеристики, высокий уровень безопасности и возможности персонализации функций.

Skoda Octavia skoda-auto.ua

Современная аудиосистема Canton, 3-спицевое рулевое колес Pur, LED фонари, двузонная система кондиционирования Climatronic, адаптивный круиз-контроль, до 9 подушек безопасности, информационно-развлекательным радио Bolero, возможности сетевого подключения – далеко не все возможности модели Octavia.

*Детальная информация об актуальных ценах на автомобили ŠKODA – на сайте.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Skoda предлагает привлекательное ценовое предложение на кроссовер Karoq.

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