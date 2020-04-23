Skoda Octavia предлагается по специальной цене

Стильная Skoda Octavia доступна по сниженной цене – от 452 000 грн. Всего несколько кликов отделяют вас от покупки легендарной модели.

Skoda Octavia skoda-auto.ua

Octavia в комплектации Active с двигателем 1,6 (81 кВт, 5МКП) доступна от 452 000 грн; в комплектации Ambition с двигателем 1,6 (81 кВт, 5МКП) цена стартует от 521 000 грн. Акция действует с 17 апреля до 31 мая 2020 года (или до реализации последнего автомобиля).

Skoda Octavia skoda-auto.ua

И это не все хорошие новости! Заказать автомобили Skoda теперь возможно не выходя из дома. Для этого достаточно выбрать на сайте желаемый автомобиль и отправить онлайн-форму.

Skoda Octavia skoda-auto.ua

После поступления заявки менеджер автосалона оперативно свяжется с вами, уточнит детали заказа и оплаты. Вам не нужно беспокоится о том, как и когда забрать свой автомобиль, так как компания внедрила услугу адресной доставки автомобилей.

Skoda Octavia skoda-auto.ua

Бренд Skoda предлагает широкий спектр услуг, которые доступны новым и существующим владельцам. Со списком автомобилей на складе, с возможностями покупки "онлайн" можно ознакомиться на сайте компании.

Skoda Octavia skoda-auto.ua

Также, двери дилерских центров Skosa открыты для вас. Сотрудники компании работают в штатном режиме и предоставляют полный спектр услуг соблюдая при этом все меры предосторожности, направленные на предотвращение распространение вирусной инфекции.

Skoda Octavia skoda-auto.ua

В компании изменили процесс покупки и доставки автомобиля, так как ценят ваше здоровье.

Skoda позаботится о вас!

Оставайтесь дома и будьте здоровы!

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Skoda представила кроссовер для медиков.

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