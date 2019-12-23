На автомобили Jeep Renegade, Compass и Grand Cherokee снижены цены!

На автомобиле Jeep Renegade, Compass и Grand Cherokee официальный импортер бренда в Украине снизил цены.

Как сообщает пресс-служба компании, официальный импортер автомобилей Jeep – компания Гранд Автомотив (УкрАВТО), объявляет о выгодных условиях на покупку складских автомобилей Jeep Renegade, Jeep Compass и Jeep Grand Cherokee. На ряд доступных на складе модификаций акционных автомобилей Jeep Grand Cherokee (2018 и 2019), Jeep Renegade (2019), Jeep Compass цены снижены.

На автомобиле Jeep Renegade, Jeep Compass и Jeep Grand Cherokee снижены цены! jeep-official.com.ua

С 5-го декабря 2019 цена на: Jeep Renegade стартует от 777 725 грн. *, Jeep Grand Cherokee Limited от 1316150 грн. * Jeep Grand Cherokee Overland от 1387 940 грн. * Jeep Compass от 792 083 грн. *

Для всех тех, кто планировал покупку нового автомобиля этой зимой, предлагаем воспользоваться отличным моментом, и приобрести одну из моделей Jeep по супер-ценам. Добавьте еще больше ярких впечатлений в своих сказочных моментов!

Спешим напомнить, что количество складских автомобилей ограничено.

Получить подробную информацию о модели Jeep, записаться на тест-драйв, а также ознакомиться с условиями приобретения автомобилей Jeep можно у ближайшего дилера. Контактные данные дилеров доступны на официальном сайте дистрибьютора.

Джип – это Jeep!

* Цена указана по состоянию на 05.12.2019 на автомобили Jeep Renegade Limited 2019 выпуска, Jeep Grand Cherokee Limited 2018 выпуска, Jeep Grand Cherokee Overland 2018 выпуска, Jeep Compass Longitude 2019 выпуска. Акция действует с 05.12 по 31.12.2019 г. в дилерской сети АФ "Гранд Автомотив" АО "Украинская Автомобильная Корпорация". Автомобиль может отличаться от изображения. Количество автомобилей ограничено.

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