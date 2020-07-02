Кроссоверы Kodiaq и Karoq в Украине стали доступнее

Популярные модели кроссоверов Skoda стали еще доступнее благодаря привлекательному ценовому предложению.

Стоимость Skoda Kodiaq стартует с 706 тысяч грн, а за более компактную модель Skoda Karoq просят от 622 тысяч грн.*

Skoda Kodiaq. Фото: skoda.com

Флагман семейства кроссоверов чешской марки – Skoda Kodiaq – мощный, комфортный, а, главное, – экономичный. Средний расход топлива версии с мотором 2.0 TSI составляет 7,1 л, а с турбодизелем "аппетит" составляет всего 5,8 л на 100 км.

Skoda Kodiaq. Фото: skoda.com

Skoda Kodiaq. Фото: skoda.com

Комфортабельный и просторный салон делает этот кроссовер практически идеальным для путешествий большой компанией. Эргономика салона отлично продумана, все элементы управления расположены удобно и интуитивно понятны.

Skoda Kodiaq. Фото: skoda.com

Привлекательный дизайн позволяет безошибочно узнать эту модель в дорожном потоке. Технический потенциал модели и адаптивная подвеска DCC позволяют уверенно чувствовать себя как на скоростной магистрали, так и на проселочных дорогах.

Skoda Kodiaq. Фото: skoda.com

Еще один представитель семьи кроссоверов Skoda – Karoq – успел найти немало поклонников по всему миру, в том числе и в Украине. Благодаря двигателю с отключаемыми цилиндрами, Karoq расходует в среднем 5,5 л бензина на 100 км пробега.

Skoda Karoq. Фото: skoda.com

Одним из существенных преимуществ Karoq является энергоемкая подвеска. Кроме того, это один из самых просторных автомобилей в своем классе с багажником объемом 521 л, который легко можно увеличить до 1810 л с помощью системы VarioFlex. Эргономика салона выполнена в лучших традициях концерна VW – все удобно и на своих местах.

Skoda Karoq. Фото: skoda.com

Skoda Karoq. Фото: skoda.com

Для кроссоверов предлагается широкая гамма аксессуаров и опций Simply Clever, впечатляющих своим разнообразием: крючки и сетки в багажнике, двухсторонние коврики "зима-лето", откидной столик на спинках передних сидений, держатели для планшетов и др.

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Skoda Karoq. Фото: skoda.com

*Акция действует до 31.07.2020 (или до реализации последнего автомобиля) на автомобили, находящиеся на складах в Украине.

Более подробную информацию можно получить в дилерских центрах Skoda и на сайте компании.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компактный кроссовер Kamiq уже доступен для украинских покупателей.