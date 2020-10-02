Представительство Группы PSA в Украине предлагает запасные части и работы по их установке с 20-процентной скидкой

Об этом сообщает пресс-служба компании. Предложение действует на всех авторизованных СТО брендов Peugeot , Citroёn , Opel в период с 1 октября до 30 ноября.

Готовимся к зимнему сезону: скидка 20% на запчасти и сервис. Фото: psa.ua

Выгода эксплуатации автомобиля измеряется не только экономичностью в расходе топлива, но также и множеством других факторов – в основном, связанных с сервисным обслуживанием. Представительство Группы PSA в Украине делает все, чтобы содержание и эксплуатация автомобилей Peugeot, Citroёn, Opel были максимально выгодными для их владельцев.

Готовимся к зимнему сезону: скидка 20% на запчасти и сервис. Фото: psa.ua

К примеру: увеличение срока гарантии (3 года или 100 тысяч км) и межсервисного пробега ТО (от 15 до 30 тысяч км в зависимости от модели автомобиля), фиксированная цена периодического технического обслуживания, проведение специальных кампаний по выгодной замене масла, предложение сервисных договоров для продления гарантии.

Готовимся к зимнему сезону: скидка 20% на запчасти и сервис. Фото: citroen.ua

Еще одним из подобных примеров является кампания по замене деталей ходовой части с существенной выгодой для клиента. Так, в период с 1 октября до 30 ноября владельцы автомобилей Peugeot, Citroёn и Opel могут заменить детали подвески и тормозной системы с выгодой 20% относительно стандартных цен. Причем специальные условия действуют как на запчасти, так и на работы по их замене. Заметим, что данное предложение уже фактически стало регулярным и предлагается дважды в год – перед началом зимнего и летнего сезона эксплуатации, что позволяет подготовить свой автомобиль к новым погодным условиям с максимальной выгодой для владельца.

Готовимся к зимнему сезону: скидка 20% на запчасти и сервис. Фото: opel.ua

Таким образом, представительство Группы PSA в Украине не только предлагает клиентам выгодные условия сервисного обслуживания, но также заботится о безопасности людей во время поездки. Ведь давно известно, что самый безопасный автомобиль – это исправный автомобиль. Особенно если речь идет о ходовой части и тормозной системе. Исправная подвеска подарит удовольствие от комфорта и тишину во время движения, а отменная управляемость может уберечь от неприятных ситуаций. В свою очередь, новые тормозные диски и колодки служат гарантией быстрой и резкой остановки в экстренных случаях.

Готовимся к зимнему сезону: скидка 20% на запчасти и сервис. Фото: peugeot.ua

Важно отметить, что в рамках данной сервисной кампании специальные цены действуют на оригинальные детали подвески и тормозной системы: отличное заводское качество, полное соответствие монтажным размерам. А установка приобретенных запчастей проводится на авторизованных сервисных станциях опытными мастерами. И все это вы получаете со скидкой 20% от регулярного прайса.

Готовимся к зимнему сезону: скидка 20% на запчасти и сервис. Фото: peugeot.ua

Выбирайте оригинальные запчасти и профессиональный сервис, не экономьте деньги на своей безопасности – лучше экономьте деньги со специальными сервисными кампаниями от брендов Peugeot, Citroёn и Opel!

Детальная информация по автомобилям Peugeot, список дилеров, СТО – на сайте peugeot.ua.

Детальная информация по автомобилям Citroёn, список дилеров, СТО – на сайте citroen.ua.

Детальная информация по автомобилям Opel, список дилеров, СТО – на сайте opel.ua.