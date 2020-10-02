Готовимся к зимнему сезону: скидка 20% на запчасти и сервис

Представительство Группы PSA в Украине предлагает запасные части и работы по их установке с 20-процентной скидкой

Об этом сообщает пресс-служба компании. Предложение действует на всех авторизованных СТО брендов Peugeot , Citroёn , Opel в период с 1 октября до 30 ноября.

Выгода эксплуатации автомобиля измеряется не только экономичностью в расходе топлива, но также и множеством других факторов – в основном, связанных с сервисным обслуживанием. Представительство Группы PSA в Украине делает все, чтобы содержание и эксплуатация автомобилей Peugeot, Citroёn, Opel были максимально выгодными для их владельцев.

К примеру: увеличение срока гарантии (3 года или 100 тысяч км) и межсервисного пробега ТО (от 15 до 30 тысяч км в зависимости от модели автомобиля), фиксированная цена периодического технического обслуживания, проведение специальных кампаний по выгодной замене масла, предложение сервисных договоров для продления гарантии.

Еще одним из подобных примеров является кампания по замене деталей ходовой части с существенной выгодой для клиента. Так, в период с 1 октября до 30 ноября владельцы автомобилей Peugeot, Citroёn и Opel могут заменить детали подвески и тормозной системы с выгодой 20% относительно стандартных цен. Причем специальные условия действуют как на запчасти, так и на работы по их замене. Заметим, что данное предложение уже фактически стало регулярным и предлагается дважды в год – перед началом зимнего и летнего сезона эксплуатации, что позволяет подготовить свой автомобиль к новым погодным условиям с максимальной выгодой для владельца.

Таким образом, представительство Группы PSA в Украине не только предлагает клиентам выгодные условия сервисного обслуживания, но также заботится о безопасности людей во время поездки. Ведь давно известно, что самый безопасный автомобиль – это исправный автомобиль. Особенно если речь идет о ходовой части и тормозной системе. Исправная подвеска подарит удовольствие от комфорта и тишину во время движения, а отменная управляемость может уберечь от неприятных ситуаций. В свою очередь, новые тормозные диски и колодки служат гарантией быстрой и резкой остановки в экстренных случаях.

Важно отметить, что в рамках данной сервисной кампании специальные цены действуют на оригинальные детали подвески и тормозной системы: отличное заводское качество, полное соответствие монтажным размерам. А установка приобретенных запчастей проводится на авторизованных сервисных станциях опытными мастерами. И все это вы получаете со скидкой 20% от регулярного прайса.

Выбирайте оригинальные запчасти и профессиональный сервис, не экономьте деньги на своей безопасности – лучше экономьте деньги со специальными сервисными кампаниями от брендов Peugeot, Citroёn и Opel!

Детальная информация по автомобилям Peugeot, список дилеров, СТО – на сайте peugeot.ua.

Детальная информация по автомобилям Citroёn, список дилеров, СТО – на сайте citroen.ua.

Детальная информация по автомобилям Opel, список дилеров, СТО – на сайте opel.ua.