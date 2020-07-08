GLUSCO возвращает литры и деньги

Сергей Иванов Акции 16:28, 8.07.2020 Обновлено: 16:39, 8.07.2020

Сеть автозаправочных комплексов GLUSCO до конца лета проводит акцию для своих постоянных клиентов – Литрбэк. Суть которой – возврат от 1 до 50 литров топлива при каждой заправке.

Акция от сети GLUSCO – Литрбэк – это реальная возможность в двойном объеме вернуть потраченные средства, тем самым увеличив свой топливный баланс. Постоянный клиент сети, зарегистрированный в программе лояльности GLUSCO CLUB, кроме традиционных бонусов (gluscoin) теперь дополнительно получает еще и топливо.

GLUSCO возвращает литры и деньги. Фото:
glusco.swiss

Так заправив от 25 литров любого из видов топлива (бензин, дизель или газ), моментально и гарантировано получает на свою карту от 1 до 50 л аналогичного топлива. Размер возврата зависит исключительно от везения, что касается ограничений по количеству заправок с участием в акции, то их просто нет.

GLUSCO возвращает литры и деньги. Фото:
glusco.swiss

Кроме того, оплатив топливо банковской картой Альфа-Банк, либо Монобанк, каждый покупатель получает уже денежный кэшбэк, тем самым экономя вдвойне. На карту клиенту вернется 5% от потраченной на АЗК суммы от Альфа-Банка и 8% при расчете картой Монобанка.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине можно заправиться не выходя из машины

Комментировать
Авто Акции

Смотрите также

В Черное море вошли корабли НАТО: Россия начала слежку

Украинцы будут по-новому платить налоги за землю: заставят ли отдавать по 6 тысяч

Зеленскому после признания о нарушении закона напомнили об обещании уйти

Ляшко – о выборах мэра Киева: если Зеленский меня поддержит, успех будет 100%

Зеленского ждет суд за нарушение закона, – НАПК