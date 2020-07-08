Сеть автозаправочных комплексов GLUSCO до конца лета проводит акцию для своих постоянных клиентов – Литрбэк. Суть которой – возврат от 1 до 50 литров топлива при каждой заправке.

Акция от сети GLUSCO – Литрбэк – это реальная возможность в двойном объеме вернуть потраченные средства, тем самым увеличив свой топливный баланс. Постоянный клиент сети, зарегистрированный в программе лояльности GLUSCO CLUB, кроме традиционных бонусов (gluscoin) теперь дополнительно получает еще и топливо.

GLUSCO возвращает литры и деньги. Фото: glusco.swiss

Так заправив от 25 литров любого из видов топлива (бензин, дизель или газ), моментально и гарантировано получает на свою карту от 1 до 50 л аналогичного топлива. Размер возврата зависит исключительно от везения, что касается ограничений по количеству заправок с участием в акции, то их просто нет.

GLUSCO возвращает литры и деньги. Фото: glusco.swiss

Кроме того, оплатив топливо банковской картой Альфа-Банк, либо Монобанк, каждый покупатель получает уже денежный кэшбэк, тем самым экономя вдвойне. На карту клиенту вернется 5% от потраченной на АЗК суммы от Альфа-Банка и 8% при расчете картой Монобанка.

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