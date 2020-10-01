"2-1-0: Поехали!": Празднуем 210 лет Peugeot вместе!

Только в октябре, на честь своего 210-летнего юбилея, Peugeot запускает новую кампанию – получай гарантированные подарки и праздничные цены на автомобили-бестселлеры бренда: кроссоверы 2008, 3008, 5008, минивэн Rifter, фастбэк 508.

Предложение действует в период с 1 по 31 октября 2020 года. Присоединяйтесь к празднованию 210-летнего юбилея Peugeot – и получайте свои подарки и порцию вдохновения от бренда!

Бренд Peugeot – это не только автомобили, но и уникальная 210-летняя история развития. Сегодня Peugeot – это бренд с самым продолжительным историческим наследием в автомобильном мире: 210 лет развития, инноваций, смелости. Конечно, лучшим подарком для покупателя на честь юбилея бренда является специальное предложение на желанный автомобиль. Только в октябре каждый потенциальный клиент может получить свою праздничную цену на желанный автомобиль из числа бестселлеров или топ-моделей Peugeot. Готовы узнать детали? Тогда начинайте отсчет – "2-1-0: Поехали!".

Всего три простых шага позволят клиенту получить новый автомобиль по специальной цене и гарантированный подарок от бренда. Во-первых, вам нужно пройти регистрацию на сайте Peugeot и выбрать один из трех подарков: коврики в салон, дорожный набор или первое регламентное ТО. После регистрации вы получите свой промокод на электронную почту и мобильный телефон.

Во-вторых, посещайте ближайшего дилера Peugeot для проведения динамического тест-драйва. В-третьих, после прохождения тест-драйва вы сможете получить вашу персональную цену по промокоду в салоне. Кроме того, после покупки автомобиля вы гарантированно получите выбранный подарок.

Peugeot 2008. Фото: peugeot.ua

Уверены, что новая кампания "2-1-0: Поехали!" заинтересует большинство покупателей. Ведь в ней принимает участие максимально широкий ряд моделей Peugeot. Прежде всего, бестселлеры бренда – стильный городской кроссовер Peugeot 2008, который покоряет улицы больших городов и дарит максимальный комфорт в загородных поездках, а также высокотехнологичный и динамичный кроссовер Peugeot 3008 – самый титулованный автомобиль бренда, который не единожды становился "Автомобилем года" и получал призы за надежность во множестве стран. Кроме того, семейных покупателей, которые ценят простор и комфорт для каждого члена семьи, обязательно заинтересует вместительный и удобный кроссовер Peugeot 5008.

Peugeot 3008. Фото: peugeot.ua

Peugeot 5008. Фото: peugeot.ua

Peugeot Rifter. Фото: peugeot.ua

Еще не определились? Тогда вам идеально подойдет современный и универсальный минивэн Peugeot Rifter – ваш разумный выбор в сторону практичности. Наконец, для любителей драйва и ярких эмоций предложен революционный фастбэк Peugeot 508 – настоящий флагман Бренда и модель топ-класса, где собраны все лучшие наработки и технологии.

Peugeot 508. Фото: peugeot.ua

Празднуем 210 лет Peugeot вместе! Спешите принять участие в кампании "2-1-0 Поехали!": в период с 1 по 31 октября 2020 года, по всей сети официальных дилеров Peugeot в Украине. Осуществи свою мечту прямо сейчас и получай гарантированный подарок!

Детальная информация о Peugeot – на сайте компании.