По итогам автофиксации нарушений ПДД в четверг, 4 июня, было зафиксировано 45 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.

Наибольшей скорость была у автомобиля с номерными знаками АН710*** – 206 км/ч. Опять на улице Елены Телиги, где разрешено всего 50 км/ч, сообщили в патрульной полиции.

А вот наибольшее количество раз скоростной режим нарушил автомобиль Toyota, номерной знак BH003***. Он превышал аж 11 раз за 4 июня.

Также камеры зафиксировали два автомобиля с номерными знаками KA591*** и AI212*** – каждый из которых нарушил скоростной режим по 9 раз.

По ситуации на трассах, то там камеры тоже зафиксировали немало нарушений скоростного режима:

M07 Киев-Ковель-Ягодин, где разрешенная скорость на указанном отрезке 50 км/ч., Камеры зафиксировали 220 авто, которые двигались со скоростью 144-147 км/ч.

M05 Киев-Одесса (разрешенная скорость на указанном отрезке 50 км/ч.) – 117 случаев, когда скорость авто была от 152 до 168 км/ч.

M06 Киев-Чоп (разрешенная скорость на указанном отрезке 70 км/ч.) – 57 авто, которые двигались со скоростью 148-149 км/ч.

M03 Киев-Харьков-Довжанский (разрешенная скорость на указанном отрезке 110 км/ч.) – 34 случая, где авто двигались со скоростью 161-163 км/ч.

H01 Киев-Знаменка (разрешенная скорость на указанном отрезке 50 км/ч.) – 31 авто, скорость которых была от 156 до 159 км/ч.

M07 Киев-Ковель-Ягодин, где разрешенная скорость на указанном отрезке 90 км/ч., Камеры зафиксировали 30 авто, которые двигались со скоростью 154 км/ч.

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facebook.com/patrolpolice.gov.ua

facebook.com/patrolpolice.gov.ua

facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

На дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они будут измерять только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксировать.

Превышение скорости движения будет наказываться штрафом, на уплату которого дается 30 дней: более чем на 50 км/ч – 510 грн, от 20 до 50 км/ч – 255 грн.

Штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Первый нарушитель попал на камеры в Соломенском районе Киева. Это была женщина, которая превысила скорость на 5 км.

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