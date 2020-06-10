12 автомобилей, которые живут дольше других

В последние годы автопроизводители вывели на рынок большое количество абсолютно новых моделей. По идее, они должны были заменить старые легковушки, однако далеко не всех "старичков" компании спешат списывать со счетов.

Более того, среди последних есть и настоящие долгожители – те автомобили, которые выпускаются не один десяток лет (да, они переживают смену поколений, кардинально меняются, но сохраняют свое имя). Именно такие машины как раз и представлены в данной заметке, подготовленной Auto Oboz.

Самой младшей из них 38 лет, а самой старшей – почти 100. Все эти модели производятся по сегодняшний день.

Opel Corsa, 38 лет (год начала пр-ва: 1982)

Ford Fiesta, 44 года (год начала пр-ва: 1976)

VW Passat, 47 лет (год начала пр-ва: 1973)

BMW 5-Series, 48 лет (год начала пр-ва: 1972)

Range Rover, 50 лет (год начала пр-ва: 1970)

Toyota Corolla, 54 года (год начала пр-ва: 1966)

Ford Mustang, 56 лет (год начала пр-ва: 1964)

Porsche 911, 57 лет (год начала пр-ва: 1963)

Mini Cooper, 59 лет (год начала пр-ва: 1961)

Mercedes SL, 66 лет (год начала пр-ва: 1954)

Chevrolet Corvette, 67 лет (год начала пр-ва: 1953)

Rolls-Royce Phantom, 95 лет (год начала пр-ва: 1925)

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