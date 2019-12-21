Зимнее солнцестояние 2019: на какие знаки повлияет больше всего

В 2019 году на субботу, 21 декабря, приходится день зимнего солнцестояния. Это время, когда угол наклона Земли к Солнцу минимальный, поэтому в наших краях наступает самый короткий день в году.

Это астрологическое событие чревато непредсказуемыми поворотами в судьбе и опасными ситуациями. OBOZREVATEL расскажет, на какие знаки Зодиака это повлияет больше всего.

Фото: positivno.me

Овен

Звезды говорят, что любые серьезные вопросы Овнам лучше отложить на другой день. 21 декабря есть вероятность все провалить и только усугубить свою финансовую нестабильность. Поэтому постарайтесь уединиться и разобраться с задачами, которые вас беспокоят. И главное не отчаивайтесь — это не надолго, скоро вас ждут хорошие времена.

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Лев

Львам в день зимнего солнцестояния необходимо помнить, что жизнь — это изменения и от них не уйти. Астрологи советуют: если что-нибудь поколеблет привычную вам рутину — не паникуйте, не суетитесь, а лучше подумайте, как можно адаптироваться к ситуации и извлечь выгоду из нее.

Фото: meteoprog.ua

Скорпион

Астрологи предупреждают Скорпионов, что 21 декабря их ждет эмоциональный день. Чтобы не довести себя до нервного срыва, научитесь контролировать свои эмоции. Чтобы избежать неловких ситуаций, лучше промолчите.

Фото: vesti-ua.net

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