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Зимнее солнцестояние 2019: на какие знаки повлияет больше всего

1.6т
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В 2019 году на субботу, 21 декабря, приходится день зимнего солнцестояния. Это время, когда угол наклона Земли к Солнцу минимальный, поэтому в наших краях наступает самый короткий день в году.

Это астрологическое событие чревато непредсказуемыми поворотами в судьбе и опасными ситуациями. OBOZREVATEL расскажет, на какие знаки Зодиака это повлияет больше всего.

Зимнее солнцестояние 2019: на какие знаки повлияет больше всего

Фото: positivno.me

Овен

Звезды говорят, что любые серьезные вопросы Овнам лучше отложить на другой день. 21 декабря есть вероятность все провалить и только усугубить свою финансовую нестабильность. Поэтому постарайтесь уединиться и разобраться с задачами, которые вас беспокоят. И главное не отчаивайтесь — это не надолго, скоро вас ждут хорошие времена.

Зимнее солнцестояние 2019: на какие знаки повлияет больше всего
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Лев

Львам в день зимнего солнцестояния необходимо помнить, что жизнь — это изменения и от них не уйти. Астрологи советуют: если что-нибудь поколеблет привычную вам рутину — не паникуйте, не суетитесь, а лучше подумайте, как можно адаптироваться к ситуации и извлечь выгоду из нее.

Зимнее солнцестояние 2019: на какие знаки повлияет больше всего

Фото: meteoprog.ua

Скорпион

Астрологи предупреждают Скорпионов, что 21 декабря их ждет эмоциональный день. Чтобы не довести себя до нервного срыва, научитесь контролировать свои эмоции. Чтобы избежать неловких ситуаций, лучше промолчите.

Зимнее солнцестояние 2019: на какие знаки повлияет больше всего

Фото: vesti-ua.net

Ранее OBOZREVATEL составил список самых лживых знаков Зодиака. Им нельзя верить.

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Автор
Кристина Долматова
Тег
гороскоп 2019
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