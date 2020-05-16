2020 год проходит под влиянием Козерога/Сатурна.

Козерог – самый консервативный знак Зодиака. Нас законсервировали, как огурцы в банке, мы сидим и ждём только одного: когда откроют закрутку.

Но скоро её не откроют. Не таков Козерог, чтобы делать что-то без дальнего прицела и серьезных последствий. То, что началось под влиянием Козерога/Сатурна, имеет прочную основу и долгую жизнь.

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Вся эта история с ограничениями, тотальным контролем над населением сохранится надолго, на десятилетия. И речь сейчас не только о нынешнем карантине - его уже начали ослаблять, как и прогнозировалось.

Речь о глобальном контроле и тотальном всемирном регуляторе.

2020 год просто напичкан астрологическими показателями, которые формируют будущее Земли на десятилетия вперёд, начиная от особого, программного солнечного затмения в декабре 2019 года и заканчивая соединением двух гигантов - Юпитера и Сатурна в конце 2020 года. И все они имеют влияние Козерога/Сатурна.

Поэтому то, что мы можем наблюдать в реальной жизни в течение этого года, является в определенной мере моделью нашего будущего на много лет вперёд. И тотальные ограничения в том числе.

Не ждите, что после карантина всё вернётся, как было. Новое устройство мира уже закрепляется в нашей жизни. И самым разумным для нас будет привыкать к этому новому порядку. К этой другой реальности.

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Ведь мы помним, что в эпоху Водолея выживает тот, кто умеет быстро приспосабливаться к неожиданным, нетипичным условиям. Не способные к этому обречены на гибель.

От изменений мирового порядка не убежать и не спрятаться, да и не нужно этого делать. Надо учиться жить в новых условиях и понимать, что по-старому уже не будет.

Мир меняется, и нам придётся меняться вместе с ним.

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