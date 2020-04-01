Зеленский уйдет, доллар будет по 50 грн, Россия развалится, а мир ждет большая война – экстрасенс

В Украине в ближайшее время произойдет жесткая смена власти, эпидемия коронавируса пойдет на спад, а вот экономику ждет настоящий коллапс. Уже летом вспыхнет большая война с участием РФ, США, Ирана, Израиля и европейских стран, отголоски которой почувствует весь мир. Сама же путинская Россия развалится на части, Крым и Донбасс вернутся в Украину, а Китай и вовсе исчезнет с лица Земли.

Об этом и многом другом в интервью OBOZREVATEL рассказал известный экстрасенс и политолог в одном лице, победитель украинских и азербайджанских конкурсов экстрасенсов Сабухи Иманов.

Зеленский уйдет, доллар будет по 50 грн, а Россия развалится – экстрасенс Сабухи Иманов

Смена власти будет жесткой

– Несколько дней назад вы написали в Facebook, что "скоро, думаю в апреле, в Украине объявят президентские, а дальше парламентские выборы". На каких основаниях такой прогноз?

– Я же не аналитик, чтобы анализировать. Но я чувствую. Все начнется еще в конце марта (интервью записывалось несколько дней назад. – Ред.). Не знаю, может быть, закон какой-то будет принят – как повод. Но в конце этого месяца произойдет нечто, что изменит всю ситуацию. Политическую, экономическую и так далее (Верховная Рада 31 марта приняла сенсационное решение – запустила рынок земли. – Ред.). А уже в апреле в Украине объявят президентские, а потом и парламентские выборы.

– Это спровоцирует кризис в связи с коронавирусом?

– Нет, коронавирус ни при чем. Тут в самой политической ситуации дело, в борьбе за власть. И эта борьба уже идет, мы, обычный народ, можем этого просто не замечать.

– У нас у всех в памяти смена власти в 2014 году, которая произошла очень тяжело, стоив жизни минимум сотне человек. Как теперь может произойти смена власти?

– Это будет не так, как в 2014-м. Но, по сути, это будет то же самое.

– То есть опять жесткий вариант?

– Да, это будет жесткий вариант, но крови не будет. По крайней мере столько, как тогда.

За спиной у президента затаился предатель

– Кто станет вместо нынешнего президента Зеленского?

– Давайте об этом пока не будем. Сбудется насчет досрочных выборов – поговорим дальше.

– Еще Вы утверждали, что скоро в Украине будет смена политического бомонда, и многие политики и чиновники побегут из страны. Кто именно убежит?

– Многие из тех, кого мы сейчас видим на первых ролях. На их место придут совсем другие люди. И будет, кстати, два периода. Первый – на несколько месяцев, к власти придут одни люди, потом – совсем иные.

Президент Украины Владимир Зеленский

– Как все-таки дойдет до смены власти? Кто-то из действующей власти поспособствует этому?

– Да. Кто-то будет замешан в этом. Он останется сначала в стране – вместе со своими людьми. А потом уедет и не вернется. Захочет вернуться, но не сможет.

– Кто будут те, кто придет в "первую волну"?

– Пофамильно я вам их не назову. Отчасти это будут люди, скажем так, тимошенковские, отчасти медведчуковские. Они пробудут 2-3 месяца, а может, и меньше.

– А потом – новая смена?

– Да, когда наступят выборы, то этих просто не выберут. Выберут других. В результате из тех, кто сейчас во власти, вообще никто не останется.

Для страны в целом это будет очень тяжелая ситуация. Доллар сильно поднимется.

– До какой отметки?

– Больше 50. Потом обратно практически нет шансов вернуться. Так что, пока нам ничего хорошего не ждать. Хотя будет хорошее. Но намного позже.

Курс доллара в Украине может пробить отметку в 50 грн/долл.

– К какому политическому лагерю будут принадлежать те, кто придут к власти после досрочных выборов? На кого они будут ориентированы – на Европу, на Россию?

– Полностью пророссийских я там не вижу, скорее проевропейские, хотя в большей степени так называемые проевропейские. За ними будут стоять какие-то олигархи, вот они и будут реально управлять.

– Коломойский, например, останется?

– Да, но не будет влиять в такой степени.

– Ринат Ахметов?

– Да, этот будет влиять. Он и еще кто-то. Может быть, Пинчук.

Там уже сейчас просто "каша" в управлении страной, управляют разные люди, но пока законодательство действует, парламент работает. Возможно, на некоторое время у нас вообще не станет парламента, а вместо него какой-то комитет появится… Во всяком случае, депутатов как таковых я там не вижу. И что-то вроде федерализации может начаться.

Финалист 7-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Сабухи Иманов

– Как насчет Юлии Тимошенко?

– Она не придет во власть. Мужик будет какой-то. Скорее даже так – мужики.

– В конечном итоге, через три месяца, через пять – мы изберем кого-то снова президентом?

– Думаю, нет. Конкретного президента мы не выберем. Возможно, поменяют Конституцию, и президента не будет. Будет какой-то руководитель, но это не президент. И чрезвычайное положение, кстати, будет. И экономическое чрезвычайное положение.

Большая война на Ближнем Востоке

– Приближается глобальный мировой кризис. То, что сейчас происходит, то, что мы видим, это еще не кризис. Это так, начало. Меняется весь мир, вся структура управления. Буквально через несколько месяцев, этим летом, в мире начнется большая война.

– Война кого с кем?

– Это будет конфликт вокруг Сирии. Там будут участвовать и Россия, и европейские страны какие-то, и Америка, и Израиль, и Иран.

Летом на Ближнем Востоке может вспыхнуть большая война. Больше всего пострадает Сирия

– Это будет схватка Америки с Россией?

– Да.

– И кто победителем выйдет?

– Никто не выйдет победителем. Но проиграет народ Сирии, которого практически не останется. Уже сейчас надо оттуда бежать, потому, что там будут бомбить везде. Иран будет участвовать, Иран будет бомбить Израиль, Америка с Израилем будут бомбить Иран. В результате Европу, Кавказ, Россию накроет небывалая волна беженцев. Дойдет она и до Украины.

– Возвращаясь к Украине. То есть экономическая ситуация у нас движется к полному коллапсу?

– Да, можно считать, что у нас уже нет экономики. С конца этого месяца – экономики нет.

– А собственно развитие эпидемии коронавируса в Украине как вы прогнозируете?

– Развития никакого не будет. Такого, как в Италии или в Китае у нас точно не будет. Надо успокоиться просто. И мы успокоимся через несколько месяцев.

Эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад

– Но кризис наш пойдет дальше, только не в связи с вирусом, а в связи с политической борьбой?

– Да, в основе кризиса будет политическая борьба.

– И сколько времени продлится самый мрачный для нашей страны период?

– Фишка в том, что период, который будет несколько месяцев, перейдет на другой период. Тоже тяжелый. Я говорил, что объявят президентские выборы. Состоятся они или нет? Очень большой вопрос.

– Но когда же снова начнется подъем? Или его вообще не видно?

– Видно. Через несколько лет.

– И все наладится?

– Да. Дороги будут, как стекло. Придут во власть какие-то очень нормальные люди – они и построят. Киев станет одним из самых красивых городов в мире. Не хуже Дубая.

И в мире все очень сильно изменится. Карта мира будет другой – есть страны, которые исчезнут через несколько лет.

Россия Путина развалится на куски

–​​​​​​​ Какие именно страны? Что ждет воюющего с нами соседа Россию, например? Она переживет этот кризис – коронавирус плюс падение цен на топливо?

– Нет. Будет несколько Россий.

– А президент Путин?

– В следующем году его уже не будет.

– То есть это последний его год у власти?

– Да.

Владимир Путин уйдет, а Россия развалится

–​​​​​​​ Путин уходит и Россия разваливается?

– Да, разваливается на несколько частей. Точнее, будет Россия, но гораздо меньше теперешней. И между многими ее нынешними регионами могут возникнуть конфликты – не знаю, можно ли будет это гражданской войной назвать, или нет. Это будет война между областями, городами. То есть война будет, но назовут ее по-другому, не гражданской.

– Имеются в виду столкновения между национальными республиками?

– Да. И там будет очень тяжело – это не Украина. У нас все будет отлично по сравнению с Россией. Они долго не смогут прийти в себя после кризиса. Десяти лет не хватит. Может, двадцать лет, может чуть меньше. А мы – быстро придем.

– То есть нам главное пережить эти несколько лет?

– Да.

– После развала России на несколько частей Крым и Донбасс вернутся к Украине?

– Если захочет Украина – да. У России не будет силы их держать. Я думаю, и Крым вернется, и Донбасс. А на Донбассе народ уже хочет к Украине – достаточно несколько человек, а также российских военных убрать, и все разрешится. Просто надо нормального человека во главе Украины поставить, чтобы умел управлять всем этим.

Самый страшный сценарий. Миллиарды жертв

– А Китай у России может часть территории оторвать?

– Китая скоро не будет вообще. В этом году в Китае начнутся события, еще ужаснее короновируса. Часть Китая окажется под водой, часть китайцев ринутся на территорию России… Страна получит другое название.

– Они же эпидемию победили вроде…

– Ничего подобного, следующая на очереди.

–​​​​​​​ Другой какой-то вирус?

– Другой вирус, но их ждет не только вирус, у них катаклизмов очень много будет в этом году.

​​​​​​​– А что за новый вирус? Хуже, чем коронавирус COVID-19?

– Хуже. У нас этого не будет. Это будет больше всего в Китае, в Индии, в каких-то африканских странах. Может быть, в Америке, в Бразилии, в частности.

Кстати, в апреле одна из стран выйдет из Евросоюза.

–​​​​​​​ Уже в этом апреле?

– Да. Не скажу какая. Заявит сразу – все, мы выходим.

В мире сейчас такое начнется... Это трудно описать. Но главное – это смена мировой системы, экономики, политики. Будет меняться все, будут совсем другие законы, другие ребята придут к управлению странами, всем миром. Изменится почти все, что есть. Мало людей в результате этих эпидемий и катаклизмов на планете останется, может быть, в два раза меньше.

– Да Вы что?! Это прогноз на несколько лет?

– На десять лет или около того.

–​​​​​​​ Страшноватый прогноз...

– Это страшно, да.

–​​​​​​​ Сейчас на планете живет более семи миллиардов человек...

– Три, наверное, останется. Очищается земля от неугодных. Главное, что придет вера к людям. Пока веры единому Богу не будет, ни к чему хорошему мы не придем.

–​​​​​​​ А как же мы можем к единому Богу прийти, если есть разные религии на земле?

– Будет одна религия. Но это другая история. Не хочу об этом сейчас.

–​​​​​​​ Новая?

– Нет.

– Заинтриговали. Посмотрим.

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