Здоровье, успех и удача: нумеролог сказал об особом дне 02.02.2020

Астролог, нумеролог Игорь Мехеда рассказал о том, что дата 2 февраля 2020 года является палиндромом – числом, которое читается одинаково в обоих направлениях.

"Даты с числами-палиндромами считались сильно влияющими на судьбу. Этот день крайне благоприятен для любых действий на улучшение своего здоровья, успеха, удачливости", – сообщил он в блоге OBOZREVATEL.

"Считается, что слова или цифровые ряды-палиндромы являются своеобразными генераторами энергии, и их положительное влияние невозможно перекрыть, так как они не имеют обратного прочтения. Две зеркальные части палиндромов являются символами того, что в мире видимом и невидимом начинаются одинаковые процессы или один и тот же процесс, объединяющий оба мира", – пояснил нумеролог.

2 февраля 2020 года - дата-палиндром

По его словам, в этот день можно предпринимать действия с целью изменения судьбы "в сторону удачи и блага". В частности, можно загадывать желания, посещать "места силы" и "читать заговоры на удачу".

В этом контексте Игорь Мехеда добавил, что дата 2 февраля 2020 года имеет и другие особенности. Так, этот день выпадает на растущую фазу луны, "что придает дополнительный толчок любым заговорам на рост здоровья и материального достатка". Первая четверть луны способствует тому, что заговоры будут "работать".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда рассказал о еще одной необычной дате – 20 января 2020 года, в которой присутствуют три "20". Эта дата "запускает одновременно и равновесное, и неравновесное состояние, и вызовет большие перемены", – сказал он.

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