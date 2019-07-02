"Зажгите 2 свечи": озвучен простой ритуал на затмение 2 июля

Солнечное затмение 2 июля 2019 года можно использовать для "программирования" счастья и удачи в своей жизни.

"Я использую любое затмение для устранения негатива и добавления в свою жизнь желательных моментов", – рассказала в блоге OBOZREVATEL астролог Эфа Форина и поделилась советами о том, как провести специальные практики.

Вблизи пика затмения, который выпадает на 22:24 по киевскому времени, она предложила провести специальную медитацию. "Можно взять 2 желтые свечи, поставить между ними стакан воды. За несколько минут до пика затмения нужно сесть в медитацию лицом на восток. Желательно в удобной свободной одежде, не синтетической. Необходимо представить ту одну-единственную ситуацию, которую вы хотели бы видеть реализованной в своей жизни".

Горящая свеча, иллюстрация Ezoterika.ru

По словам астролога, можно изобразить свою мечту на бумаге, и тем самым приблизить ее воплощение. "Единственное, на что обратите внимание: когда вы изображаете себя, ногами вы должны стоять на земле, а не витать в воздухе. У вас должна быть опора", – подчеркнула она.

И, наконец, как во время затмения, так и в другое время можно изготавливать "карты желаний" – специальные листы картона или холсты, на которые приклеивать символы того, что хотелось бы получить. "Если поместить ее в юго-восточный или южный сектор квартиры, это будет работать прекрасно. Хорошо такие карты работают, если вешать их на холодильник или в спальне – в том месте, куда вы смотрите сразу же после пробуждения", – рассказала Эфа Форина.

Напомним, ранее в блоге OBOZREVATEL маг ведической традиции Игорь Мехеда назвал способы, с помощью которых в свою жизнь можно привлечь любовь и здоровье.

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