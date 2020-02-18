Заводят с первого взгляда: самые сексуальные знаки Зодиака

Есть люди, которые всегда притягивают к себе противоположный пол. Совершенно не важно, как они выглядят и какая на них одежда – они в любом случае магически привлекательны.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака самые сексуальные.

Фото: chernogolovka.net

Телец

Пенелопа Крус Фото: instagram/penelopecruzoficial

Родилась: 28 апреля 1974 года

Представители этого знака невероятно, потрясающе сексуальны. От них исходит такая волна эротического магнетизма, что на внешность уже просто не обращаешь внимание. Тельцы всегда могут точно вычислить потенциальную жертву, обольстить и соблазнить ее без особого труда. А затем смело наслаждаться достигнутым результатом, при чем он почти всегда будет долгосрочным.

Весы

Эмилия Кларк Фото: instagram/emiliaclarkee

Родилась: 23 октября 1986 года

Весы способны приворожить человека одними только разговорами! Вы будете гореть от нетерпения, чтобы вновь услышать их. Легкомысленность и ветреность представителей этого знака делает их такими неуловимыми и желанными. Но не удивляйтесь, если они покинут вас без предупреждения. Все эти сладкие сказки свидетельствуют только лишь о то, что их интересуют лишь мимолетные романы.

Дева

Бейонсе Фото: instagram/beyonce

Родилась: 4 сентября 1981 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака – мастера флирта. Их манящая улыбка и загадочность сведут с ума любого. Девы любят играть, переходя от надменности к благосклонности. Они часто сочетают в себе физическую доступность и душевную холодность, что и придает им загадочности.

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