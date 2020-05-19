С 28 мая до 12 июля мы "входим" в коридор затмений, господа! События вокруг и внутри нас начинают сгущаться, будет всего много и насыщенно. Затмения – это не всегда плохо. Затмения на восходящем потоке несут положительные перемены. Правда, события и действия становятся резкими и категоричными. Поэтому могут быть восприняты несколько тревожно. Но, затронутые перемены будут иметь далеко идущие последствия.

Затмения имеют большее значение, прежде всего, для мировых событий. А также- для каждого лично, если затронут личный гороскоп.

Периоды коридора затмений пробуждают к жизни острые вопросы, которые кардинальным образом поворачивают судьбу.

Сначала нас ждет полутеневое лунное затмение 5 июня в 22 ч 24 мин.

Далее переходим к полному солнечному затмению 21 июня 2020 г в 09 ч 41мин.

Закрывает коридор затмений полутеневое лунное затмение 5 июля в 07 ч 29 мин по Киевскому времени.

Рассмотрим информацию, вестником которого станет для нас солнечное затмение 21 июня, как раз в день летнего солнцестояния. В этот раз пройдет солнечное затмение серии Сароса 4N, которое является повторением цикла солнечных затмений 1948, 1966, 1984, 2002 годов.

Суть влияния затмения: "Ограничения, сдерживание, разлучение и иллюзии — это отличительные черты. Могут происходить события, которые блокируют человека или сообщество людей. В этом состоянии есть склонность неправильно оценивать свои силы или ситуацию, и человеку лучше всего посоветовать подождать, пока затмение не пройдет, прежде чем предпринимать какие-либо реальные действия. Это трудная серия сароса".

По характеристике древних астрологов затмения в этом секторе зодиака (солнечное +лунное) несут следующее влияния по всей земле:

Лунное затмение 05.06.2020: "внезапные передвижения армий".

Солнечное затмение 21.06.2020: "Плохая погода и ущерб от нее. Смерть главы государства. Беспорядки в стране".

Лунное затмение 05.07.2020: "Рост общественных расходов".

Прошу не относить информацию к какому-то отдельно взятому государству, потому как проиграться может в любом регионе Европы, Азии, Америки!

Проявление, дальнейшее действия солнечного затмения будет проходить как результат в такие периоды:

- 21.03.21г, 19.12.2021, 17-18.09.2022г, начиная за 2 недели до этих дат.

Обратим взгляд к Европе, что особенно можно отметить в этой дате затмения? –

День рождения принца Уильяма.

Особое внимание общественности в июне-июле 2020года может быть приковано к особе английской королевской династии принцу Уильям, а далее около дат 21.03.21г, 19.12.2021, 17.09.2022г. Это солнечное затмение 21 июня приходится как раз на день его рождения, да и сам принц Уильям родился в день затмения в 1984 году. Затмение 2020года станет поворотным в его судьбе, а также и в судьбе Англии, потому как его гороскоп связан с событиями королевства. Может затронуть сферу отношений в его жизни: наметятся крупные перемены в отношениях или с родственниками, или с отцом, или с коллегами, соратниками или с кем-то из близкого окружения. Это могут быть крупные перемены в его королевском статусе. Эти перемены могут быть посеяны затмением периода июня 2020года, а дальнейшее развитие ситуация будет иметь место около дат 21.03.21г, 19.12.2021, 17-18.09.2022г. Характер события описан как "Ограничения, сдерживание, разлучение и иллюзии" с советом подождать, и не предпринимать какие-либо реальные действия.

Если обратить внимание на гороскоп Украины, то время точной фазы затмения ставит на пьедестал внимания аж 4 планеты гороскопа Украины и сферу "партнерства, отношений с чужими". Можно предположить высокую активность разных слоев общества в делах и политике государства, и неожиданное обнаружение, открытие, и прочий выход в свет скрытых прошлых событий, лиц и фигур. Важным станет тема возвращения, сохранения, баланса, нахождения компромисса, новых дипломатических ходов. Можно ожидать высокий общественный резонанс на события в стране не только в Украине, но и обсуждения, советы со стороны зарубежных лиц. Затмение может затронуть перемены в отношениях с иными государствами, товарооборот и поднимет тему открытости границ. При этом события могут иметь больше именно громкого резонанса и обсуждения. Реально самые бурные события пройдут к концу года, в области затмения 15 декабря. Вот к концу года 2020 "ограничения, сдерживания, утверждение и внедрение новых правил и законов" проявит себя в полной мере.

В период затмений многие ощущают состояние анализа, тревожности, нервного напряжения, навязчивых идей, сомнений и попыток изменить что-то в жизни. Для каждого человека в период коридора затмений полезно вспомнить о крупных, значимых событиях вашей жизни в годы 1948, 1966, 1984, 2002: кто родился в это время, события прошлого тех лет в семье родителей или вашей напомнит о себе.

Затмение принесет перемены также в жизнь рожденных в период:

3- 10 марта, 18-25 марта, 1 июня – 8 июля, 3 – 10 сентября, 18-24 сентября, 2- 8 октября, 2-6 декабря, 18 – 24 декабря.

Важно заметить те перемены, то новое, что входит в мозг, свой собственный или партнёра, детей или родителей, как идея или желание, обсуждение или даже вполне реальное событие. Это семя идеи может дать свои ростки в течение ближайших 3,5 лет. Поэтому в этот период важно сделать мудрый выбор!

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