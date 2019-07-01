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Затмения и Украина: астролог предсказал "пощечину"

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В период действия двух затмений – солнечного затмения 2 июля и лунного затмения 17 июля – Украину ждут внешнеполитические неудачи.

"Но в итоге эти небольшие поражения приведут к победе", – сказал OBOZREVATEL астролог Виктор Базилей.

По его словам, "на карту Украины эти затмения попадают в область имиджа и внешней политики", причем, они начинают "работать" за несколько недель или месяцев до затмения и продолжают "работать" спустя какое-то время после.

Карпатский пейзаж, иллюстрация

Карпатский пейзаж, иллюстрация

Deinde

Так, как пояснил астролог, неприятная для Украины ситуация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), где было принято решение о возвращении Российской Федерации в эту структуру, также произошло в ауре текущего коридора затмений.

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По прогнозам Виктора Базилея, "мы увидим движения, касающиеся внешнеполитического курса страны, будут какие-то неудачи, но в итоге они приведут к победе. Как говорят, проиграть битву, но выиграть войну. В исторической перспективе и в стратегическом плане мы выиграем".

"Украина получит "пощечину", но позже мы поймем, что это такая ерунда, на которую не следует обращать внимания, что она не стоит выеденного яйца, что она не будет иметь негативных последствий", – подчеркнул астролог.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в блоге OBOZREVATEL астролог Эфа Форина рассказала о том, что необходимо сделать, чтобы "запрограммировать счастье и удачу".

В блоге OBOZREVATEL маг ведической традиции Игорь Мехеда назвал способы, с помощью которых в свою жизнь можно привлечь любовь и здоровье.

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Темы
ЭксклюзивСолнечное затмение
Персона
Виктор Базилей
Место
Украина
Тег
Лунное затмение
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