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Затмение 26 декабря: по каким знакам Зодиака оно ударит

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Маг ведической традиции Игорь Мехеда рассказал, что солнечное затмение 26 декабря 2019 года может представлять опасность для представителей шести знаков Зодиака.

В то же время, представители других шести знаков Зодиака, наоборот, получат благодаря затмению новые возможности. Об этом он сообщил OBOZREVATEL.

Знаки, которым затмение принесет положительное влияние, таковы: Рыбы, Телец, Рак, Дева, Скорпион и Стрелец. Неблагоприятное воздействие затмение может принести таким знакам Зодиака: Козерог, Водолей, Овен, Близнецы, Лев, Весы.

Негативное воздействие солнечного затмения 26 декабря могут почувствовать 6 знаков Зодиака

Негативное воздействие солнечного затмения 26 декабря могут почувствовать 6 знаков Зодиака

По словам Игоря Мехеды, кольцевое солнечное затмение, которое будет последним в году, отличается двойственным воздействием. Например, оно приведет к тому, что в отдельных странах система власти существенно укрепится, в то время как в других, наоборот, окажутся под угрозой развала.

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Он уточнил: пик затмения выпадает на 7 часов 18 минут по киевскому времени. Оно произойдет в зодиакальном созвездии Козерога.

Как писал OBOZREVATEL, ранее астролог Эфа Форина озвучила ритуал на удачу, устранение негатива и привлечение позитивных событий, который можно провести во время солнечного затмения.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
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