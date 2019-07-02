Солнечное затмение 2 июля: кого ждут сюрпризы

Солнечное затмение 2 июля вызовет особые события в жизни людей, родившихся с 14 июня по 15 июля.

Вопреки распространенному мнению, затмение произойдет не в созвездии Рак, а в созвездии Близнецы. Об этом OBOZREVATEL рассказал астролог Александр Образцов.

Восход солнца над полем, иллюстрация 1ZOOM.Ru

"Близнецы – знак, отвечающий за волю, за устремления. И изменения следует ожидать именно в этой сфере. В какую сторону будут эти изменения, зависит от личного гороскопа, но ощущаться они будут именно в сфере волевых усилий, а также в сфере спортивных достижений и любого вида борьбы", – пояснил он.

По словам астролога, затмения несут определенные "сюрпризы" в той сфере, на которую они влияют. "В этот день лучше ничего не предпринимать, потому что высока вероятность, что вы получите незапланированный результат. Например, человек, который не рассчитывает на победу, может победить в каких-то соревнованиях, проявив несвойственные для себя волевые способности, или наоборот – человек, который всегда побеждает, может получить для себя неожиданное поражение".

Схема солнечного затмения 2 июля 2019 года

"Сегодня лучше не рисковать, потому что эффект может быть обратным желаемому. Этот день рекомендуют проводить в спокойствии, в одиночестве или в кругу близких, без активных движений", – порекомендовал он.

Астролог также сообщил о том, что "всем кто родился в период с 14 июня по 15 июля можно ожидать каких-то особых событий в своей жизни". В то же время он заметил: "Это очень сильной зависит от персональной натальной карты – вас может укусить комар в честь затмения, и это будет ваше "особое" событие".

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