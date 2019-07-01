Затмение 2 июля "сфотографирует" всех - астролог

Эффект от солнечного затмения 2 июля могут больше всего ощутить на себе 4 знака Зодиака.

"Но не следует говорить о затмении как о сплошном страхе и ужасе", – сказал OBOZREVATEL астролог Виктор Базилей.

Как пояснил астролог, солнечное затмение 2 июля 2019 года по классификации цикла Сароса относится к классу 3N. "Эта серия молодежная, она привносит беспокойство, горячность, юношеский максимализм", – заметил он.

Горный пейзаж, иллюстрация GoodFon

Виктор Базилей подчеркнул: "Затмение не несет исключительно негатив. Но беда затмения в том, что оно "фотографирует" состояние человека в текущий момент, и это может вызвать последствия".

"В момент затмения лучше не пить, не испытывать сильных эмоций – ни отрицательных, ни положительных. Даже положительная эмоция – это все равно эмоция, которая дает прилив адреналина, это не норма. Норма – это гармония и уравновешенность. Лучше всего находиться в состоянии умиротворения и покоя, в расслабленном состоянии, с успокоительным чайком", – порекомендовал астролог.

Он также назвал знаки Зодиака, которые "в первом приближении" могут не столько пострадать от затмения, сколько сильнее других знаков "почувствовать его эффект". Это Раки, Козероги, Овны и Весы. Вместе с тем астролог подчеркнул: влияние затмение на конкретного человека зависит от его индивидуального гороскопа.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Виктор Базилей рассказал о том, как коридор затмений – солнечное затмение 2 июля и лунное затмение 17 июля – скажется на внешнеполитических позициях Украины.

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