4 апреля 2020 года началось особое небесное явление, которое повлияет на судьбы человечества – соединение Юпитера и Плутона. Оно продлится в ближайшие сутки.

Соединение Плутона и Юпитера - очень редкое явление в астрологии. Оно задает процессы развития на целые десятилетия. Это соединение задает процесс, как минимум, на ближайшие 200 лет.

Не секрет, что планеты в древности называли в честь богов, а богов в честь реальных природных сил, действующих во Вселенной и в человеке (макрокосме и микрокосме).

Плутон – это архетип подземного мира. Термоядерные процессы в ядре Земли, формирующие мощные магнитные поля. Лава, которая прорывается на поверхность во время извержения вулканов. Урановые руды, которые могут стать либо источником электроэнергии, либо причиной атомного взрыва. То есть Плутон – символ мощнейших источников энергии, которые могут как разрушить, так и сотворить.

Такие же силы таятся в бессознательных и подсознательных пластах психосферы человека. Влияние Плутона высвобождает эти силы из самых глубин.

Соединение Юпитера и Плутона: человек может получить власть над своей судьбой Pinterest

Юпитер – это архетип небесного покровительства. Символ ангелов или духов-хранителей, высшего общества, высшей духовности и благородства. Смысл: небесная благость опускается на землю.

Огромные неконтролируемые силы, освобожденные Плутоном, будут направлены Юпитером только в благостное русло.

Поэтому в течение ближайших суток рекомендуется подумать: как я направлю свои глубинные силы на осуществление своих целей и задач? Что позитивное должно свершится? И сам Космос направит эти мысли на воплощение.

Тем более что соединение Юпитер-Плутон происходит в точке равновесия между перигеем и апогеем орбиты Земли вокруг Солнца. Если вы не находите в себе сил для медитаций или размышлений, не делайте этого. Достаточно защитить себя от опасных влияний активации Плутона небольшим заклинанием, которые применяли звездочеты древнего Вавилона. Вот оно: Наксир Надур Нарикс. Первое слово обычно произносили 60 раз, второе - 50, третье - 40. В сумме 150 - число власти человека над его судьбой.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!