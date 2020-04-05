4 апреля 2020 года началось особое небесное явление, которое повлияет на судьбы человечества – соединение Юпитера и Плутона. Оно продлится в ближайшие сутки.
Соединение Плутона и Юпитера - очень редкое явление в астрологии. Оно задает процессы развития на целые десятилетия. Это соединение задает процесс, как минимум, на ближайшие 200 лет.
Не секрет, что планеты в древности называли в честь богов, а богов в честь реальных природных сил, действующих во Вселенной и в человеке (макрокосме и микрокосме).
Плутон – это архетип подземного мира. Термоядерные процессы в ядре Земли, формирующие мощные магнитные поля. Лава, которая прорывается на поверхность во время извержения вулканов. Урановые руды, которые могут стать либо источником электроэнергии, либо причиной атомного взрыва. То есть Плутон – символ мощнейших источников энергии, которые могут как разрушить, так и сотворить.
Такие же силы таятся в бессознательных и подсознательных пластах психосферы человека. Влияние Плутона высвобождает эти силы из самых глубин.
Соединение Юпитера и Плутона: человек может получить власть над своей судьбой
Юпитер – это архетип небесного покровительства. Символ ангелов или духов-хранителей, высшего общества, высшей духовности и благородства. Смысл: небесная благость опускается на землю.
Огромные неконтролируемые силы, освобожденные Плутоном, будут направлены Юпитером только в благостное русло.
Поэтому в течение ближайших суток рекомендуется подумать: как я направлю свои глубинные силы на осуществление своих целей и задач? Что позитивное должно свершится? И сам Космос направит эти мысли на воплощение.
Тем более что соединение Юпитер-Плутон происходит в точке равновесия между перигеем и апогеем орбиты Земли вокруг Солнца. Если вы не находите в себе сил для медитаций или размышлений, не делайте этого. Достаточно защитить себя от опасных влияний активации Плутона небольшим заклинанием, которые применяли звездочеты древнего Вавилона. Вот оно: Наксир Надур Нарикс. Первое слово обычно произносили 60 раз, второе - 50, третье - 40. В сумме 150 - число власти человека над его судьбой.
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