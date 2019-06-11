Юпитер сблизился с Землей: на какие знаки Зодиака это повлияет

В ночь с 10 на 11 июня состоялось противостояние Юпитера: газовый гигант стал на одну линию вместе с Землей и Солнцем.

Это астрологическое событие чревато непредсказуемыми поворотами в судьбе и опасными ситуациями. OBOZREVATEL расскажет, на какие знаки Зодиака это повлияет больше всего.

Овен

Овны в этот период погрузятся в настоящий хаос. События будут складываться непредсказуемо, но только для того, чтобы вывести представителей этих Знаков на прямую дорогу. Астрологи советуют им меньше мечтать о будущем и больше времени уделять настоящему. Разберитесь со своими желаниями и поймите, чего действительно ждете от жизни. Тогда Юпитер ответит вам поддержкой.

Фото: gismeteo.ru

Близнецы

Людей, рожденных под этим знаком Зодиака, может посетить неуверенность в своих силах, рассеянность. Привлечь в свою жизнь счастье в это время Близнецам будет непросто, ведь их ждут эмоциональные горки. Если представители этого знака будут готовы учиться, меняться и играть по правилам Вселенной, она подарит им шанс упростить свою жизнь.

Стрелец

Сложнее всего придется Стрельцам. Астрологи советуют не торопиться с принятием решений, не полагаться на интуицию, а использовать свой прошлый опыт при решении масштабных задач. Принимать решения в это время представителям этого знака следует обдуманно, не поддаваясь эмоциональным порывам, иначе поток неудач затянет на дно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее космический аппарат "Юнона", прибывший на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года, сделал невероятный по красоте снимок поверхности планеты.

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