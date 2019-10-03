Все ещё не пользуетесь Лунными днями для красоты?

Вы теряете рост здоровых волос и много энергии, которую отдаёте, делая процедуры в неудачные дни, а иногда и вовсе получается ужасный результат вместо красоты и оздоровления.

Почему это так важно - следовать лунным циклам?

- Луна за месяц проходит полный цикл от рождения и роста, до убывания и нового рождения. За это время она посещает все двенадцать знаков Зодиака и вступает в контакты с другими планетами. От фазы Луны, знака и контакта с определённой планетой зависят результаты ваших процедур.

Попробуйте соблюсти даты и проверить результат.

Если вы используете правильные даты для правильных дел, это напоминает по смыслу правильные ключи, выставленные в правильный замок.

Помните, что на убывающую Луну прекрасно делать стрижку для укрепления волос и на сохранения необходимой длины подольше, а стрижка на растущую Луну будет стимулировать рост волос.

Окрашивание

Темные оттенки: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31

Светлые оттенки: 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27

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Стрижки

Для тех, кто отращивает волосы: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 31

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Короткие и мужские стрижки: 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26

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Наращивание волос, ресниц, ногтей: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 30, 31

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Косметолог (чистки, уходы, для уколов не использовать): 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31

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Стоматолог (только гигиена и пломбы, для удалений и серьезных манипуляций не использовать): 2, 3, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31

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Эпиляция всех видов: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

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Маникюр, педикюр: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

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👩🏻‍⚕️ Операции: дата подбирается индивидуально.

Прекрасных вам дней и отличного настроения

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