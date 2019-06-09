Все люди разные, и у каждого из нас есть свои плюсы и минусы. Однако все же время от времени встречаются такие личности, общаться с которыми не только сложно, но и совершенно неприятно из-за их вредности.

Раздражать других – призвание, которое они выбрали сами. Их не любят звать на встречи, не хотят иметь общего дела, а иногда даже искренне ненавидят. Астрологи заметили, что таких неприятных людей существенно больше среди определенных знаков Зодиака.

АиФ

OBOZREVATEL составил список самых вредных и раздражающих знаков Зодиака, которые способны вывести из себя любого, даже самого спокойного человека.

Пойдут по головам: самые аморальные знаки Зодиака, от которых стоит держаться подальше.

Лев

МК

София Ротару. Родилась 7 августа, 1947 года

Львы – беспринципные и довольно резкие представители зодиакального круга. Это едва ли не самый вредный знак Зодиака, а все потому, что каждый Лев считает себя в любом случае "хозяином положения". Они искренне уверенны, что все должно быть так, как этого хотят они.

И если что-то происходит по-другому, они путем скандала готовы добиваться желаемого. Иногда они – назойливые, иногда – резкие, а иногда – просто несносные. При этом, все же стоит отметить, что с ними можно договориться. Гороскоп совместимости советует не идти поперек интересов Львов, если есть возможность – действуйте мягко. Или просто игнорируйте.

Весы

КП

Ани Лорак. Родилась 27 сентября, 1978 года

Весы могут казаться немного ненадежными, чаще – халатными и дико неорганизованными. Это очень раздражает окружающих, а сами Весы искренне продолжают верить, что они – милые и дружелюбные. Как правило, представители этого знака строят козни настолько часто, что уже сами перестали воспринимать это как что-то из ряда вон выходящее.

Любовный гороскоп говорит, что с Весами можно мириться только тогда, когда не обращать внимания на их "косяки". Иначе они начнут вредничать и проявлять характер, а это хуже, чем смотреть неинтересный фильм с непослушным ребенком. В сотый раз.

Козерог

Utro.ru

Анастасия Волочкова. Родилась 20 января 1976 года

Козерог слишком практичен, эта черта в нем проявляется прямо до занудства и тошнотворности. Этот знак также бывает жестоким, резким и настолько прямолинейным, что ранить словом может кого угодно. Они считают правыми только себя, другого мнения попросту не существует и они открыто его игнорируют.

Если вы попытаетесь им доказать свою правоту – ждите громкого скандала. Они вытрясут из окружающих всю душу, чтобы добиться выгодных результатов. Однако под этим неуступчивым внешним видом прячется надежная и заслуживающая доверия личность. Гороскоп совместимости говорит, что к ним просто нужно найти подход.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие знаки Зодиака самые жестокие, чтобы вы могли избежать опасности при встрече с ними.

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