Близится самый счастливый день в году: что нужно знать

В году есть несколько особо благоприятных дней, когда "всё сходится".

"Если провести необходимые практики, в такие даты можно "наколдовать себе счастье" и обеспечить исполнение желаний", – рассказала OBOZREVATEL астролог Эфа Форина.

"Если мы хотим, чтобы у нас все было замечательно и хорошо, нам надо дождаться 9 июля. Это универсальная точка загадывания желаний, когда все сходится как надо. Таких дней бывает всего несколько в году, когда можно наколдовать себе счастье", – пояснила она.

Полевые цветы, освещенные солнцем, иллюстрация Дмитрий Монастырский

Астролог уточнила: 9 июля не следует что-либо начинать – следует сосредоточиться на духовных практиках на исполнение желаний.

Конкретная практика не имеет принципиального значения. Следует отдавать предпочтение той, "которая вам по душе". "Например, можно делать карточные расстановки, визуализации, использовать руны, читать заговоры, молитвы, суры и так далее. Можно изобразить желаемое на бумаге или составить "карту желаний" - на листе картона или холсте наклеить картинки-символы вещей или событий, которые вы хотите получить в своей жизни", – рассказала Эфа Форина.

По ее словам, для подобных практик подходит весь день 9 июля.

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