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Близится самый счастливый день в году: что нужно знать

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В году есть несколько особо благоприятных дней, когда "всё сходится".

"Если провести необходимые практики, в такие даты можно "наколдовать себе счастье" и обеспечить исполнение желаний", – рассказала OBOZREVATEL астролог Эфа Форина.

"Если мы хотим, чтобы у нас все было замечательно и хорошо, нам надо дождаться 9 июля. Это универсальная точка загадывания желаний, когда все сходится как надо. Таких дней бывает всего несколько в году, когда можно наколдовать себе счастье", – пояснила она.

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Астролог уточнила: 9 июля не следует что-либо начинать – следует сосредоточиться на духовных практиках на исполнение желаний.

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Конкретная практика не имеет принципиального значения. Следует отдавать предпочтение той, "которая вам по душе". "Например, можно делать карточные расстановки, визуализации, использовать руны, читать заговоры, молитвы, суры и так далее. Можно изобразить желаемое на бумаге или составить "карту желаний" - на листе картона или холсте наклеить картинки-символы вещей или событий, которые вы хотите получить в своей жизни", – рассказала Эфа Форина.

По ее словам, для подобных практик подходит весь день 9 июля.

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Тема
Эксклюзив
Персона
Эфа Форина
Тег
гороскоп 2019
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