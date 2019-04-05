Невыносимый характер: самые конфликтные знаки Зодиака

Наверное каждый знаком с человеком, который постоянно чем-то недоволен и создает конфликтные ситуации на пустом месте.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие знаки Зодиака наиболее вспыльчивы и конфликтны, чтобы вы могли заранее предугадать наличие такой опасной черты характера у собеседника.

Козерог

Ольга Бузова Фото: instagram/buzova86

Родилась: 20 января 1986 года

Козероги — одни из самых конфликтных знаков Зодиака. Дело в том, что для них существуют только два мнения: их и неправильное. Это значит, что даже если представители этого знака ошибаются, то в жизни этого не признают. Более того, если вы когда-нибудь повздорите с Козерогами, то они этого никогда не забудут. Ведь люди, рожденные под этим знаком Зодиака, очень мстительны, а также чувствительны и тяжело переносят критику.

Весы

Ким Кардашьян Фото: instagram/kimkardashian

Родилась: 21 октября 1980 года

Представители этого знака легко раздражаются и могут часами спорить, отстаивая свою правоту. Их не получится легко успокоить, чем-то подкупить, пообещать хоть что-нибудь, чтобы их утихомирить. К тому же, для того, чтобы доказать свое мнение, Весы готовы сильно обидеть человека. Поэтому с ними не стоит связываться.

Рак

Селена Гомес Фото: instagram/selenagomez

Родилась: 22 июля 1992 года

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, очень целеустремленные и уверенны в себе. Они не переносят критику и считают, что все знают сами. Раков приводит в ярость, если кто-то ставит их умения и опыт под сомнение. Они готовы с "пеной у рта" доказывать свою правоту и навязывать свою точку зрения.

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