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Вот что нужно обязательно сделать до 20 марта

2.4т
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Транзитные Солнце и Меркурий продолжают свое погружение в глубины знака Рыб,

Это значит, что настало хорошее время для развития интуиции, самопознания, поиска внутренних смыслов и подведения итогов перед новым циклом, который только начинается.

Вот что нужно обязательно сделать до 20 марта

20 марта в 05:49 - в День Весеннего Равноденствия.

Сейчас мы проживаем с вами дни Дельфина - нулевые Солнечные дни

Период до 20 марта рекомендуется посвятить подведению итогов, переосмыслению своего опыта, наведению порядка во внутреннем и внешнем пространстве, концентрации на эмоциональном равновесии. Избавляйтесь от всего старого и ненужного: килограммов, негативных установок, страхов, мыслей, обид. Отпускайте старые отношения, неудавшиеся проекты, иллюзии. Разгрузите дом от старого хлама, компьютер и гаджеты от лишних данных.

Загадаешь новые дела в нулевые дни - не реализуешь. Не стоит устраиваться на работу, запускать новый проект или стартап. Удачно пойдет лишь то, что само "плывет в руки".

Занимайтесь творчеством, смотрите кино, гуляйте, больше спите, медитируйте. Результаты принесет общение с психологом, арт-терапевтом, астрологом.

Этот период подготовки нашей души и тела к новому витку жизненного цикла, принятию новых энергий. Для этого важно:

  • попросить прощения и простить своих обидчиков

  • отпустить прошлое, очиститься максимально от всего, что удерживает в рамках старых программ и препятствует развитию

  • отдать долги и выполнить все обещания

  • завершить давно тянущиеся дела и осмыслить их результаты

  • привести в порядок свое домашнее и рабочее пространство

  • побыть наедине с собой, сбалансировать и гармонизировать свое внутреннее состояние

  • очистить свое тело, посидеть на диете.

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Автор
Вероника Старс Вероника Старс
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Вероника Старс
Тег
гороскоп 2020
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