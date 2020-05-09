Наверняка многие знают, что мир вступает в эпоху Водолея.

Не буду перечислять все характеристики этой эпохи, их можно найти в астрологических статьях. Выделю лишь две: ускорение прогресса и разделение мира на группы.

Прогресс – это ведь хорошо?

Смотря в чём. И смотря какие цели он преследует.

Первые ласточки будущего уже прилетели. И мы можем оценить одно такое событие - "Event 201".

"Event 201" проходил 18 октября 2019 года в Нью-Йорке в виде конференции, на которой была смоделирована возможная пандемия с летальным исходом для 65 миллионов человек, т.е. 0,8 % населения Земли.

А спустя два месяца в Китае появился первый пациент с вирусом Covid-19.

Дальше события разворачивались в полном соответствии со сценарием "Event 201". За одним исключением, которое, впрочем, участники конференции позже устранили, признав, что в их модели пандемии жертв следовало ожидать значительно меньше.

Не буду вдаваться в анализ самой конференции, её участников и их намерений - задача проводить расследование мною не ставится.

Достоверно известно одно: некоторые из участников действительно озабочены перенаселением Земли и давно занимаются этой проблемой.

В том числе с помощью разработок в области медицины.

То есть используют научный прогресс с целью удержать (сократить) рост населения.

Это одна сторона прогресса.

А есть и другая: по ночам жители Земли стали видеть в небе летящие друг за другом спутники Илона Маска, которые в скором времени обеспечат интернетом всю нашу планету.

Это другая сторона прогресса.

Сегодня мы имеем лишь первую репетицию будущих реальных вирусных войн, которые не за горами

Кстати, в сценарии "Event 201" описано в том числе ограничение доступа в интернет в качестве меры по борьбе с паникой (по крайней мере, такая причина там указана).

Надеюсь, сейчас до этого не дойдёт.

Но сегодня мы имеем лишь первую репетицию будущих реальных вирусных войн, которые не за горами. Очень хочется верить, что группа Илона Маска успеет к тому времени запустить все свои спутники. И условная группа "Event" не сможет отключить нам интернет. Разве что ей придётся для этого начать звёздные войны.

Две стороны прогресса.

Два примера групп будущего.

Эпоха Водолея только начинается. Другими двумя её особенностями являются непредсказуемость и внезапность. Подготовиться к непредсказуемым событиям невозможно. Можно только научиться жить с осознанием неизбежности таких неожиданностей.

Вот этим всем нам и предстоит заниматься в ближайшее время.

И напоследок: когда увидите в ночном небе спутники Маска, пожелайте им удачи!

И нам всем тоже.