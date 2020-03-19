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Игорь Мехеда
Игорь Мехеда
Астролог, нумеролог Все статьи автора

Весеннее равноденствие: как встретить Новый солнечный год

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День весеннего равноденствия – не просто астрономическое событие, происходящее из года в год. Это еще и мощнейший День Силы, когда любая просьба человека, обращенная к богам, будет услышана. Главное – знать, как правильно это сделать.

Это День Силы, признаваемый фактически всеми духовными течениями нашей планеты, и мощное время для удачных мистерий, обрядов и практик. Благодаря равновесию между всеми Силами Вселенной, образуется точка равновесия, через которую особенно мощно действуют энергии Абсолютного. Иными словами, равновесие Инь и Ян многократно усиливает присутствие начала "Дао".

У славян праздник называется "Жаворонки", "Комоедица", "Небесная Лестница" или "40 Птиц", поскольку они верили, что из точки, где день и ночь равны, ведет лестница в Небо, Ирий, по которой можно подняться к богам.

22 марта (по современному календарю) утром было принято печь пирог, на котором обязательно должны быть изображены сорок птиц (чаще всего жаворонков) и лестница в небо. Каждый член семьи должен был съесть по кусочку этого пирога, чтобы боги покровительствовали и помогали.

21 марта - День Силы

21 марта - День Силы

В Индии праздник называется Панчанга Шравана ("Прислушивание к Календарю" - санскрит). Ведические традиции Индии также считают, что в этот день открываются ворота в мир богов, и их Силы опускаются с Неба на Землю. В этот день принято слушать тишину (календарь, стихию время) - часто приходят пророчества и озарения о грядущих событиях. Для богов в эти дни в мандиры (храмы) приносят в дар топлёное масло "гхи".

В древней религии Зороастризм, которую исповедовали многие страны Азии, в ночь с 21 на 22 марта праздновали Новый Год Навруз. Этот праздник впоследствии был признан исламом и бахаизмом, и под тем же названием вошел и в эти религии.

Астрологи также отмечают астрологический Новый Год (Солнце входит в первый градус Овна).

Поклонники Вуду и других экзотических культов, распространенных в Африке, Южной и Северной Америки, празднуют 21 марта праздник "Флорисер Флор" - возрождение Природы. Чтобы везло в жизни, в этот день употребляют в пищу семена, молодые ростки и свежие овощи. Также считается, что в этот день цветы обладают особой магической силой, поэтому их принято дарить близким людям и всем, кому желаешь добра.

Традиции народов Европы, и так называемая Северная Традиция, так же, как и современное движение "Викка", называют этот праздник Остара.

Обряды на День весеннего равноденствия рекомендуется проводить с 12:00 21 марта, потому что 20 марта Меркурий находится в разрушительном градусе созвездия Рыб (и в "изгнании"), и именно 21 марта 2020 года, в 12:00, влияние звезды Фольмагаут перекроет это "изгнание".

Обряды на День весеннего равноденствия

1. Зажигают две свечи (черную и белую, что символизирует день и ночь, или Инь и Ян) и, пока они горят, задумывают желания в полном молчании. Что задумали - о том нельзя рассказывать до исполнения задуманного.

2. Второй вариант - то же с тремя свечами (белая, черная и золотая)

3. Третий обряд - на земле из свечей выкладывается спираль, внутрь которой необходимо войти. При этом нужно визуализировать, что в центре спирали происходит контакт с бесконечностью, что заходите вы старыми, обессиленными, а выходите возрожденными, молодыми.

Огненная спираль

Огненная спираль

Автор идеи и фото Игорь Мехеда

4. Раскрасить деревянные яйца и развесить их в доме и в саду как обереги.

5. Призвать в свою жизнь чистые стихии, чтобы они обеспечили рост и движение: чистую силу воздуха с востока, времени с юго-востока, огня с юга, молний с юго-запада, воды с запада, осознания с северо-запада, земли с севера, эфира с северо-востока, звездного света с неба, плодородия с земли.

6. Подарить первые полевые цветы близким людям и излучать позитивные эмоции.

7. Испечь и угостить близких пирогом, на котором изображена небесная лестница и 40 птиц.

Радостного Равноденствия!

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Тема
Эксклюзив
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