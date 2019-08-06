Уникальный звездопад в августе – когда и как загадывать желания

В середине августа на вечернем небе можно будет наблюдать за уникальным явлением – метеоритным дождем, который называется звездопад Персеиды.

OBOZREVATEL подготовил информацию о том, какого числа состоится звездопад и как правильно загадывать желания, чтобы они сбылись.

Звездопад Персеиды 6262.com.ua

Когда будет звездопад Персеиды (метеоритный дождь)

Метеоритный дождь начался 15 июля. Его активная фаза придется на 11, 12, 13 августа. Самый сильный звездопад будет в ночь с 12 на 13 августа.

Звездопад в августе можно будет наблюдать в полном объеме в Украине. Впрочем, в этом году количество метеоров будет значительно меньше, чем в прошлом. Так, если в 2018 году было около 200 метеоров в час, то в 2019 году их частота будет колебаться от 60-70 метеоров в час.

Звездопад – шанс загадать заветное желание viv1256.com

Как загадывать желание во время звездопада – советы

Звездопад Персеиды можно назвать периодом исполнения желаний. Но, чтобы они точно осуществились, к процессу загадывания надо подойти с особой ответственностью. Здесь важно учесть и скорость реакции, и среду, и саму формулировку желания.

Совет 1

Поскольку процесс падения очень быстрый – будьте готовы загадывать желание сразу, как только увидите звезду. Заготовьте желание накануне, чтобы как можно скорее сказать Вселенной готовую формулировку.

Совет 2

Если наблюдаете за звездопадом не в одиночку, то вслух желания не загадывайте, повторяйте его в уме. Также не надо никому рассказывать о том, что вы просили у Вселенной.

Совет 3

Наблюдать за звездопадом лучше всего в тихом месте, желательно за городом, где ничто не помешает любоваться метеоритным дождем. Разместитесь удобнее и расслабьтесь, представляйте осуществление желания.

Совет 4

Загадывайте желание повернувшись лицом на Восток. Считается, что это очень положительно способствует его осуществлению.

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