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Украинцы увидят первый звездопад-2020: как правильно загадать желание

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В ночь 3 на 4 января состоится пик метеорного дождя Квадрантид. Сам звездопад продлится до 12 января.

В пиковый период за час может "упасть" от 40 до 250 метеоров, пишут "Факты".

Украинцы увидят первый звездопад-2020: как правильно загадать желание
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Этот метеорный поток ученые открыли еще в начале 19 века и назвали в честь созвездия Стенного Квадранта, которое не учитывают нынешние ученые и астрологи.

Пик Квадрантид — сильный в энергетическом плане период, во время которого нужно загадывать желания, глядя на падающие звезды. Для этого необходимо сосредоточиться на своем желании и постараться его визуализировать.

Украинцы увидят первый звездопад-2020: как правильно загадать желание

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
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