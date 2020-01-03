Украинцы увидят первый звездопад-2020: как правильно загадать желание

В ночь 3 на 4 января состоится пик метеорного дождя Квадрантид. Сам звездопад продлится до 12 января.

В пиковый период за час может "упасть" от 40 до 250 метеоров, пишут "Факты".

Этот метеорный поток ученые открыли еще в начале 19 века и назвали в честь созвездия Стенного Квадранта, которое не учитывают нынешние ученые и астрологи.

Пик Квадрантид — сильный в энергетическом плане период, во время которого нужно загадывать желания, глядя на падающие звезды. Для этого необходимо сосредоточиться на своем желании и постараться его визуализировать.

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