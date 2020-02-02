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Людмила Халанская
Людмила Халанская
Астролог Все статьи автора

Украина проходит стадию разрушения: когда и чем она закончится

1.1т

Сатурн и Плутон – две главные планеты, которые оказывают сейчас наиболее сильное влияние на гороскоп Украины. Это длительное влияние – для Плутона оно началось в 2013 году, для Сатурна – в 2019.

Вплоть до 2024 года это влияние будет для нашей страны наиболее действенным, а значит, ещё, как минимум, 5 лет Украина будет находиться в зоне турбулентности - ни о какой стабильности, покое и благополучии не будет и речи. Но и позже воздействие Плутона на гороскоп Украины не закончится, а только лишь немного ослабнет. Окончательно этот процесс завершится лишь к 40-ым годам нашего века.

Плутон – планета кардинальных перемен. В гороскопе государства это, прежде всего, политические перемены, когда не просто меняются фамилии президентов, а подрываются сами устои политической системы.

Украина находится на стадии разрушения

Украина находится на стадии разрушения

Google Images

Плутон разрушает старое и создаёт что-то принципиально новое, иное. Это его главный принцип: возрождение через смерть. Сначала должно что-то умереть, исчезнуть, навсегда уйти в прошлое. А потом на его месте будет зарождаться качественно новое, другое, не похожее на предыдущее.

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Сейчас мы находимся на стадии разрушения. Это болезненный процесс, который всегда сопровождается потерями и разочарованиями. Судя по гороскопу Украины, как раз процесс разрушения и будет продолжаться до 2024 года включительно, так как оснований для зарождения чего-то нового до 2024 года в нашем гороскопе нет.

Новое нам предстоит строить лишь после соединения транзитного Плутона с Сатурном Украины в 2024 году. Именно этот год должен стать поворотной точкой.

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А пока впереди очень важные пять лет. Важные, прежде всего, для того, чтобы нам самим ответить на вопрос, а что мы, собственно, хотим построить. На сегодняшний день единого ответа у общества нет. У нас нет конкретных целей, всё очень туманно и расплывчато. Много иллюзий, ещё больше фантазий, но никакого поэтапного плана и руководства к действию.

Разрушения между тем идут полным ходом. И только от нас зависит, будем ли мы участвовать в строительстве нового. Или это новое построят без нас.

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Автор
Людмила Халанская Людмила Халанская
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
гороскоп 2020
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bruno jordano
bruno jordano
а ...то,це не 73%вирішили знищити державу,то все Плутон
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Рашкафсе отменяется,украшкафсе надвигается.
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